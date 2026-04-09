Volkswagen svela il SUV elettrico ID. Aura T6 con tecnologia Xpeng

Volkswagen in Cina ha svelato il suo nuovo SUV elettrico ID. Aura T6 che può contare sulla tecnologia sviluppata da Xpeng. In realtà la vettura appare ancora camuffata e per vederla senza le pellicole dovremo aspettare la fine del mese di aprile quando sarà ufficialmente presentata al Salone di Pechino. La casa automobilistica tedesca continua così a portare avanti la sua strategia di realizzare modelli espressamente pensati per il mercato cinese in collaborazione con partner locali. Volkswagen ID. Aura è infatti frutto del lavoro della joint venture FAW-Volkswagen.

Volkswagen ID. Aura T6

Prime informazioni sul SUV elettrico

Partiamo dal nome. Aura è un acronimo che sta per Advanced, User-centric, Reliable e All-access. La lettera T nel nome sta invece per Travel (Viaggio), mentre il ''6'' indica un ''equilibrio ottimale'': più completo dei modelli base e più conveniente dei modelli di punta, secondo FAW-Volkswagen. Le forme sembrano essere un mix tra quelle di un SUV e di una monovolume. Questo perché è pensato per offrire molto spazio all'interno del'abitacolo. Sebbene gli interni non siano ancora stati mostrati, si dice che ID. Aura potrebbe offrire una struttura con 3 file di sedili, con una configurazione 2+2+2. L'auto adotta specchietti retrovisori laterali convenzionali, un sensore LiDAR sul tetto e barre portatutto. Le misure non sono state comunicate ma sembra presentare le stesse dimensioni della ID. Unyx 08 in termini di lunghezza. Significa quindi che il nuovo SUV sarà lungo attorno ai 5 metri.

Volkswagen ID. Aura T6

Tecnologia Xpeng

L'aspetto interessante della nuova Volkswagen ID. Aura T6 è l'utilizzo dell'architettura elettronica CEA sviluppata congiuntamente dalla casa automobilistica tedesca e da Xpeng. Da quanto sappiamo fino a questo momento, riduce del 30% il numero di centraline elettroniche e supporta sistemi di bordo basati sull'intelligenza artificiale, funzioni avanzate di assistenza alla guida e gli aggiornamenti OTA. Inoltre, ID. Aura T6 è anche il primo SUV elettrico Volkswagen dotato di sensore LiDAR per i sistemi ADAS. Nello specifico utilizzerà una piattaforma sviluppata da Carizon, una joint venture tra il Gruppo Volkswagen e Horizon Robotics.

Sulla carta, un modello interessante. Per scoprire tutte le sue caratteristiche dovremo pazientare ancora un po' fino alla fine del mese quando aprirà i battenti il Salone di Pechino.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026