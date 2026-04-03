Le auto elettriche crescono in Italia: le più vendute nel 2026 e confronto con il 2025

In Italia le auto elettriche stanno accelerando, merito anche degli incentivi che hanno spinto le vendite ma in questa prima parte del 2026 la differenza con lo scorso anno è netta. Dati di UNRAE alla mano, nel primo trimestre ci sono stati nel nostro Paese 38.154 immatricolazioni di auto elettriche pari a una quota di mercato del 7,8%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, le registrazioni erano state 23.083 con una quota di mercato del 5,2%.

Tesla Model Y

Il boom della Leapmotor T03

Colpisce in particolare il dato della Leapmotor T03, una piccola city car elettrica del marchio cinese che fa parte del Gruppo Stellantis. Un successo dovuto essenzialmente alla somma di una promo e degli incentivi che permettevano di portarsi a casa l'auto a soli 5.000 euro. Ne sono state davvero vendute tantissime dato che le immatricolazioni nel trimestre raggiunto hanno quasi le 11.000 unità. A titolo di confronto, nello stesso periodo dello scorso ne erano stati registrati appena 525 esemplari.

Nella top 10 delle elettriche più vendute in Italia nel primo trimestre del 2026 troviamo anche altri modelli di marchi cinesi come la BYD Dolphin Surf e la Leapmotor B10. Modelli cinesi che sono in generale sempre più protagonisti sul mercato italiano e basta vedere la classifica delle 50 auto più vendute nel nostro Paese di UNRAE per accorgersene. Tornando alle elettriche, tolta la Leapmotor T03, è poi una testa a testa tra Tesla Model Y, Citroen C3, BYD Dolphin Surf e Tesla Model 3.

Auto elettriche in Italia, la top 10 del primo trimestre 2026

Andiamo quindi a vedere la classifica, mettendo tra parentesi i dati del 2025 per fare un confronto. Ecco la classifica.

Leapmotor T03: 10.749 (525)

Tesla Model Y: 2.390 (1.255)

Citroen C3: 2.356 (1.455)

BYD Dolphin Surf: 2.026 (0)

Tesla Model 3: 2.002 (2.207)

Dacia Spring: 1.592 (2.076)

Ford Puma: 932 (11)

Skoda Elroq: 889 (116)

FIAT Grande Panda: 736 (261)

Leapmotor B10: 626 (0)

E volendo fare un ulteriore confronto con lo scorso anno, questa era la top 10 del primo trimestre (dati UNRAE).

Tesla Model 3: 2.207

Dacia Spring: 2.076

Citroen C3: 1.455

Tesla Model Y: 1.254

Renault 5: 738

Jeep Avenger: 691

BMW iX1: 689

Audi Q4 e-tron: 611

FIAT 500: 605

Leapmotor T03: 525

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/04/2026