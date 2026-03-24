Mercato auto Europa 2026, febbraio positivo: continuano a correre elettriche e Plug-in

Il mercato auto Europa 2026 chiude il mese di febbraio con il segno più. Guardando alla sola Unione Europea, ci sono state 865.437 immatricolazioni, pari a una crescita dell'1,4%. Considerando anche i Paesi EFTA e il Regno Unito, è stata invece registrata una crescita dell'1.7% (979.321 immatricolazioni). Il bilancio dei primi due mesi del 2026 è però negativo con una flessione dell'1,2% a livello UE e dell'1% considerando pure Paesi EFTA e Regno Unito. Tornando ai dati del mese di febbraio, tra i grandi mercati UE, bene l'Italia con un +14%, la Spagna con un +7,5% e la Germania con un +3,8%. In calo invece la Francia con un -14,7%.

Molto bene le auto elettriche e le Plug-in

A contribuire al risultato positivo del mese di febbraio 2026 la crescita a doppia cifra delle elettriche e delle Plug-in che da diversi mesi mostrano una decisa tendenza al rialzo. A livello di Unione Europea, ci sono state 158.280 immatricolazioni di nuove auto elettriche, pari ad un +20,6%. Il market share nel mese ha raggiunto il 18,3%. Includendo Regno Unito e Paesi EFTA la crescita è del 15,8% (190.683 immatricolazioni). Molto bene le Plug-in che a febbraio crescono sul mercato UE del 32,1% (83.772 immatricolazioni), pari ad una quota di mercato del 9,7%. Con Regno Unito e Paesi EFTA 96.252 immatricolazioni (+33%). Continuano a crescere le auto ibride con 334.791 registrazioni in UE (+10,1%) pari ad un market share del 38,7%. Con Regno Unito e Paesi EFTA si sale a 375.862 registrazioni (+10,4%).

In flessione benzina e diesel

Continua invece la flessione delle motorizzazioni tradizionali. Per la benzina 199.910 immatricolazioni in UE (-17,9%) con un market share del 23,1%. Includendo Regno Unito e Paesi EFTA, 224.754 registrazioni (-17%). Passando al diesel, a febbraio 2026 in UE ci sono state 70.366 immatricolazioni (-12,8%), pari ad una quota di mercato dell'8,1%. Con Regno Unito e Paesi EFTA, 73.451 registrazioni (-13,5%).

Stellantis positiva e boom di BYD

Andando a guardare i risultati dei Gruppi automobilistici a livello di Unione Europea, il Gruppo Volkswagen chiude febbraio 2026 con una crescita del 2,6%. Fa meglio Stellantis con un +9,8%. Terzo posto per il Gruppo Renault che però flette del 15,5%. Scorrendo i risultati del mese, non si può non notare come BYD stia continuano a correre, ottenendo lo scorso mese una crescita addirittura del 179,2% (dato sempre a livello UE).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026