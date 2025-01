Top & Flop. Mercato auto 2024: il Pagellone

Sorprese, conferme, delusioni. Dopo aver snocciolato i dati del mercato auto 2024 (ahimé, dati complessivamente negativi), è giunta l'ora di giocare a ''promossi e bocciati''.

Ah, se l'auto che taglia per prima il traguardo vi ricorda vagamente una Sandero, avete fiuto. Se alle spalle dell'utilitaria Dacia vi sembra di riconoscere (pur coi limiti di un programma di Intelligenza Artificiale generativa e, soprattutto, approssimativa) un modello Fiat e una ipotetica auto elettrica, magari di lingua tedesca, siete un'altra volta sulla buona strada.

Già, il 2024 assegna voti genericamente insufficienti, ma qua e là esistono pure marche, singoli modelli e tendenze di acquisto che conquistano un giudizio positivo.

Dài, presta un minuto di attenzione, così ci farai sapere quanto sei d'accordo con il nostro Pagellone. Serio, ma non troppo.

FIAT PANDA: VOTO 100 E LODE

Non fosse altro perché è solo per un soffio che il mitico Pandino non sfonda il muro delle 100 mila unità vendute nei 12 mesi (99.871): la differenza, la mettiamo noi e al voto ci aggiungiamo il punto esclamativo.

Lunga vita a Fiat Pandina

STELLANTIS: VOTO 5

Trascuriamo le controversie di ordine politico-industriale e limitiamoci ai dati di vendita. Non raggiunge la sufficienza, il Gruppo franco-italiano leader di mercato, perché nel 2024 vende 50 mila auto in meno del 2023 e perché perde 3 punti di share, dal 32% al 29%.

D'altra parte, quando il mister non azzecca i cambi (o li anticipa troppo)... Vedi il caso nuova Lancia Ypsilon: bella è bella, ma col differenziale prezzo con la vecchia, come la mettiamo?

AUTO ELETTRICA: VOTO 4,2

Come la quota di mercato che l'elettrico registra sui 12 mesi, identica alla quota del 2023. Non è un pareggio, è una batosta.

Con tutti gli sforzi che le Case hanno profuso, l'auto elettrica doveva decollare. E invece ancora attende l'autorizzazione a lasciare l'area parcheggio.

RENAULT-DACIA: VOTO 8

Vendite a +10%, quota mercato in crescita dell'1%, un tris di modelli in Top 10 (Dacia Sandero, Renault Clio, Renault Captur), con un quarto (Dacia Duster) che non entra nelle prime dieci solo per un soffio (12esima).

Dacia Sandero Stepway: tu scalzala dalla Top 3, se ci riesci

L'ibrido ricaricabile e il value for money pagano. Ieri, oggi, domani.

TOYOTA: VOTO 8

Il full hybrid, oltre alla proverbiale affidabilità, è l'arma che consente anche al Costruttore giapponese di presidiare la Top 10 con due modelli, Yaris e Yaris Cross, perfette testimoniale del motto ''squadra che vince non si cambia''. Nel 2024, infatti, per berlina e SUV compatto, solo leggere modifiche.

La svolta elettrica? Sì, forse, un giorno. Intanto, piedi a terra e elettrificazione intelligente. Ovvero soft.

IBRIDE PLUG-IN: VOTO 3

Arrotondiamo per difetto un tasso di penetrazione del 3,3%, in calo rispetto al 4,4% di un anno prima, e chiediamoci come mai modelli che talvolta, di listino, costano di più del corrispondente modello full electric e che richiedono ferrea organizzazione (rifornimento + ricarica), stentano a far breccia nei cuori degli italiani, nonostante autonomie in EV ormai superiori ai 100 km e nonostante generosi incentivi.

Mah, chissà.

FIAT 600: VOTO... BASSO

Con l'ingresso a listino, a primavera, della motorizzazione benzina mild hybrid, all'urban SUV italo-polacco il 2024 avrebbe dovuto mettere le ali.

E invece a fine anno Fiat 600, con 690 unità immatricolate a dicembre, vende meno delle altre sorelle di catena di montaggio. Non solo di Jeep Avenger, il SUV best seller in Italia (2.640 unità): meno anche di Alfa Romeo Junior (937). Eppure è carina.

Far dimenticare Fiat 500X, non sarà così facile.

MG ZS: VOTO 9

È stabilmente la cinese più venduta (14esima posizione assoluta) e c'è un perché. A guardarsi non dispiace e a comprarsi richiede lo stesso sacrificio di un'utilitaria. A guidarsi, ora che la nuova generazione adotta l'ibrido, è ancor più fluida. Pazienza se il prezzo cresce: i consumi calano.

MG ZS Hybrid+, la formula vincente

E nel 2025 sembra proprio che torni anche il motore a benzina. Un caso scuola.

AUTO A METANO: VOTO 0

Non pervenuta.

No, sul serio. Zero, come il numero di esemplari immatricolati nel mese di dicembre 2024.

VOLVO EX30: VOTO 9 ½

Chi l'avrebbe detto, che a un'elettrica tanto particolare (guarda che interni) riuscisse di registrare un simile successo, benché relativo alla sua nicchia?

Volvo EX30, EV che più minimalista non si può

Alle spalle delle irraggiungibili Tesla Model 3 (7.943 unità 2024) e Model Y (7.435), c'è proprio lei (3.836), la svedesina molto minimal, ancora più digital, sfacciatamente metrosexual.

Quindi EV si può, anche se di nome non fai Tesla: Volvo EX30 altra best practice tutta da studiare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/01/2025