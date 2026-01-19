Auto usata, l'Italia è da record "negativo" (ma è un buon segno)

Gennaio è il mese dei bilanci e oggi tocca al mercato dell'usato. Ci sono buone notizie? Soprattutto: ci sono ''notizie''? La risposta è ''sì'' in ambedue i casi.

Decifrando il report AutoScout24, nel 2025 il mercato europeo dell’usato non fa scintille, ma nemmeno deraglia: prezzi, domanda e offerta restano più o meno in equilibrio.

A muoversi - e parecchio - è invece l’Italia, che conquista un primato interessante:

il Paese dove i prezzi scendono di più



Più precisamente, il prezzo medio scende del -3,4% sul 2024, calando a quota 21.273 euro. La più bassa, rispetto agli altri Paesi citati nel report.

Nel 2025 in Italia prezzo usato giù di oltre i 3%

Un “record negativo” che però fa sorridere chi sta cercando un’auto, soprattutto elettrica: per le EV il ribasso è un vero bagno di realtà, –8,3%, più marcato della media europea.

Attenzione però: rispetto al 2019 siamo ancora a +39,8%, quindi niente svendite. Più che un crollo, un fisiologico raffreddamento dopo anni di corsa.

Ecco una tabellina di confronto con altri Paesi UE.

Prezzo medio 2025 Prezzo medio 2024 Prezzo medio 2019 2025 vs 2024 2025 vs 2019 Italia 21.273 € 22.031 € 15.213 € -3,4% +39,8% Germania 27.787 € 27.786 € 20.607 € 0% +34,8% Belgio 25.016 € 24.623 € 17.464 € +1,6% +43,2% Paesi Bassi 24.334 € 24.361 € 16.624 € -0,1% +46,4% Austria 29.505 € 29.543 € 20.156 € -0,1% +46,4% Europa 25.500 € 25.698 € 19.025 € -0,8% +34,0%

Sul fronte della domanda, l’Italia è tra i Paesi più vivaci: +2,1%, seconda solo ai Paesi Bassi.

Anche l’offerta cresce, seppur piano (+1%), mentre altrove si va dal piattume tedesco alla contrazione belga.

Capitolo marchi: in Europa comanda sempre Volkswagen, seguita dal solito duo premium Mercedes-BMW.

Volkswagen Golf regina europea dell'usato

Da noi, invece, la bandiera resta saldamente in mano a Fiat, davanti a Mercedes, Audi, Volkswagen e BMW.

Tra i modelli più cliccati, la Golf continua a essere la regina continentale, mentre in Italia la Panda non molla la presa.

Elettrico? Qui il copione è scritto da Tesla: Model 3 domina ovunque tranne che in Belgio (dove la Taycan fa la voce grossa).

In Italia la top 5 vede Model 3, Model Y, Fiat 500e, smart forTwo e – di nuovo – Taycan.

Tesla Model 3 la EV usata più cercata (anche in Italia)

Morale: prezzi che scendono, domanda che sale, elettriche che diventano finalmente “umane”. Il mercato dell’usato italiano non è in crisi: sta solo tornando ''normale''.

E per chi compra, è la notizia migliore possibile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2026