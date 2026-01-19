Auto usata, l'Italia è da record "negativo" (ma è un buon segno)

Gennaio è il mese dei bilanci e oggi tocca al mercato dell'usato. Ci sono buone notizie? Soprattutto: ci sono ''notizie''? La risposta è ''sì'' in ambedue i casi.
Decifrando il report AutoScout24, nel 2025 il mercato europeo dell’usato non fa scintille, ma nemmeno deraglia: prezzi, domanda e offerta restano più o meno in equilibrio.
A muoversi - e parecchio - è invece l’Italia, che conquista un primato interessante:
- il Paese dove i prezzi scendono di più
Più precisamente, il prezzo medio scende del -3,4% sul 2024, calando a quota 21.273 euro. La più bassa, rispetto agli altri Paesi citati nel report.
Nel 2025 in Italia prezzo usato giù di oltre i 3%
Un “record negativo” che però fa sorridere chi sta cercando un’auto, soprattutto elettrica: per le EV il ribasso è un vero bagno di realtà, –8,3%, più marcato della media europea.
Attenzione però: rispetto al 2019 siamo ancora a +39,8%, quindi niente svendite. Più che un crollo, un fisiologico raffreddamento dopo anni di corsa.
Ecco una tabellina di confronto con altri Paesi UE.
|Prezzo medio 2025
|Prezzo medio 2024
|Prezzo medio 2019
|2025 vs 2024
|2025 vs 2019
|Italia
|21.273 €
|22.031 €
|15.213 €
|-3,4%
|+39,8%
|Germania
|27.787 €
|27.786 €
|20.607 €
|0%
|+34,8%
|Belgio
|25.016 €
|24.623 €
|17.464 €
|+1,6%
|+43,2%
|Paesi Bassi
|24.334 €
|24.361 €
|16.624 €
|-0,1%
|+46,4%
|Austria
|29.505 €
|29.543 €
|20.156 €
|-0,1%
|+46,4%
|Europa
|25.500 €
|25.698 €
|19.025 €
|-0,8%
|+34,0%
Sul fronte della domanda, l’Italia è tra i Paesi più vivaci: +2,1%, seconda solo ai Paesi Bassi.
Anche l’offerta cresce, seppur piano (+1%), mentre altrove si va dal piattume tedesco alla contrazione belga.
Capitolo marchi: in Europa comanda sempre Volkswagen, seguita dal solito duo premium Mercedes-BMW.
Volkswagen Golf regina europea dell'usato
Da noi, invece, la bandiera resta saldamente in mano a Fiat, davanti a Mercedes, Audi, Volkswagen e BMW.
Tra i modelli più cliccati, la Golf continua a essere la regina continentale, mentre in Italia la Panda non molla la presa.
Elettrico? Qui il copione è scritto da Tesla: Model 3 domina ovunque tranne che in Belgio (dove la Taycan fa la voce grossa).
In Italia la top 5 vede Model 3, Model Y, Fiat 500e, smart forTwo e – di nuovo – Taycan.
Tesla Model 3 la EV usata più cercata (anche in Italia)
Morale: prezzi che scendono, domanda che sale, elettriche che diventano finalmente “umane”. Il mercato dell’usato italiano non è in crisi: sta solo tornando ''normale''.
E per chi compra, è la notizia migliore possibile.