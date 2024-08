Usato, l'altra faccia del mercato auto. La Top 5 (di oggi e di domani)

C'è un posto dove il Diesel regna incontrastato e dove l'auto elettrica recita il ruolo sì e no di comparsa. Dove, infine, il SUV non è il genere di vettura preferito. È un posto che si trova sul pianeta Terra, ma che viaggia su frequenze differenti rispetto al mercato delle auto nuove. Non è certo dal 2024, che il mercato dell'usato risponde a leggi diverse. Ma il 2024 mette in evidenza alcuni trend, per certi versi, sorprendenti. Facciamoci aiutare da AutoScout24, che di usato se ne intende, e snoccioliamo qualche numero. Se sei alla ricerca di un usato, chi lo sa, magari trovi ispirazione.

Audi A6, un classico tra le auto usate

SEGNO PIÙ Il mercato secondario ha chiuso il primo semestre 2024 con il segno positivo, con una crescita del +8,9% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (fonte ACI) rispetto allo stesso periodo nel 2023. Un dato che conferma ancora una volta la preferenza degli italiani verso le auto di seconda mano, favorito dall'imporsi delle piattaforme online di compravendita.

Auto usata, nel 2024 quasi la metà è a motore Diesel

PER ALIMENTAZIONE Nei primi sei mesi dell'anno, nell’usato continuano a primeggiare Diesel (44,6%) e benzina (36,6%) a scapito dell’elettrico, fermo a una quota dello 0,7%. Le ibride iniziano a essere apprezzate (6,8%), ma non raggiungono una quota a doppia cifra. Questo per quel che riguarda il passato recente, ma cosa accadrà i prossimi mesi? Secondo il Centro Studi AutoScout24, il più grande marketplace automotive online a livello europeo, tra chi ha intenzione o sta valutando di acquistare un’auto usata il Diesel continua a mantenere la quota principale (42,7%), seguita dalle vetture a benzina (36%). Rimane timido l'interesse per le ibride (6,6%), cresce di un poco, infine, la preferenza per le elettriche (2,2%) nonostante un’offerta in rapida crescita (+61% di vetture elettriche disponibili sulla piattaforma AutoScout rispetto al 2023).

Fiat Panda: l'auto nuova più amata, ma non l'usata più amata...

BUDGET Per l'usato, gli italiani in media ipotizzano un tetto di spesa di 16.000 euro, in calo rispetto ai 19.000 euro ipotizzati a fine 2023, ma allineato all’andamento dei prezzi medi, scesi del -4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima (ma cresciuti del +39,4% sul 2019). A proposito: nel primo semestre 2024, il prezzo medio di un veicolo usato in vendita su AutoScout24 si attesta sui 21.900 euro, contro i 22.500 euro del primo semestre 2023 e i 15.700 euro registrati nel 2019. Dalla ricerca AutoScout emerge infine che il cliente tipo di un veicolo usato possiede un'auto dall'età media di 13 anni (il 46% con 15 anni o più) e che sostituisce la sua auto con una vettura di circa 7-8 anni.

Rinuncio a tutto, tranne agli ADAS per la sicurezza

CARROZZERIE Nel 2024, per la prima volta dopo anni, le berline (41%) sorpassano nelle preferenze SUV e crossover (31%). Al terzo posto si classifica la station wagon (19%), continuano infine a salire le citycar (16%). Carrozzeria a parte: cosa non può assolutamente mancare in un'auto usata? Al primo posto tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali, figurano i dispositivi di sicurezza attiva, indicati dal 75% del campione. Seguono il sistema di infotainment (39%) e cambio automatiico (36%). E arriviamo così alla famosa Top 5.

L'usato è dove Golf regna ancora sovrana

GOLF ÜBER ALLES Tra i modelli più ricercati su AutoScout24 nel primo semestre 2024 vince Volkswagen Golf, una habitué del primo gradino del podio. Al secondo posto si piazza Mercedes Classe A, seguita da Fiat Panda, Fiat 500 e Audi A3. Tra le vetture ibride, la preferita è Audi A6. Tra le elettriche, è Tesla Model 3. Visti trend appena passati in rassegna, ci aspettiamo che la Top 5 di fine 2024 non sarà molto diversa. E tu, ti ci ritrovi?

Fonte: AutoScout24

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/08/2024