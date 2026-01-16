Dietro il sipario: l'usato Tomasi ne ha passate delle belle

L'usato, sì, ma un usato ripristinato a regola d'arte. Che se ti dicessero che quella è un'auto nuova, a momenti ci credi. Ma che è un'auto usata, ti viene spiegato eccome. E con orgoglio.

C’è un luogo, a Guidizzolo, in mezzo alla pianura mantovana, dove ogni auto usata destinata alla vendita da Tomasi Auto smette di essere semplicemente “di seconda mano” e inizia una nuova vita.

È il Centro di Ricondizionamento (CRD), una struttura interna che non ha equivalenti nel panorama italiano dell’usato multimarca: una vera ''fabbrica della qualità'', pensata per rendere il processo trasparente, tracciabile e replicabile su larga scala.

Qui passano tutte le vetture prima di arrivare negli showroom o online, nessuna eccezione. Ci siamo fatti un giro, per capire di persona. Come siamo rimasti? Impressionati è la parola giusta.



CDR Tomasi Auto, un ''unicum'' nel panorama dell'usato multimarca

Abbiamo contato almeno 7 fasi. Ecco il percorso di ogni usato by Tomasi: una vera e propria... catena di smontaggio.

1. L’ingresso: quando l’auto viene “letta” ai raggi X

Il viaggio comincia appena l’auto varca la soglia del CRD. Non è una semplice accettazione, ma una fase di analisi profonda: oltre 150 controlli tecnici distribuiti su tutte le aree del veicolo.

La vettura viene scansionata, ispezionata sotto la scocca, collegata alla diagnostica elettronica. Anche i difetti meno evidenti vengono individuati e registrati.

Oltre 150 ispezioni preliminari

Da questo momento nasce l’identità digitale dell’auto: una scheda tecnica dettagliata che accompagnerà il veicolo in ogni passaggio successivo. È il primo tassello di un processo che punta alla totale tracciabilità. Totale.

2. Ricondizionamento ''cervellotico''

A differenza di molti operatori dell’usato, Tomasi il ricondizionamento lo ha industrializzato proprio.

Il cuore di questo approccio è un sistema MES (Manufacturing Execution System) che coordina l’intero flusso di lavoro. Ogni auto è monitorata in tempo reale: si sa sempre dove si trova, quali interventi sono stati eseguiti e quali mancano.

Tutto sotto controllo, in tempo reale

Il risultato è duplice: efficienza operativa e controllo costante della qualità. Un modello che consente di certificare circa 700 vetture al mese, mantenendo standard uniformi su grandi volumi. No, non è una semplice officina.

3. Ricambi e logistica just-in-time

Una volta definita la perizia, entrano in gioco logistica e ricambi. Gli elementi necessari vengono ordinati sulla base delle reali esigenze dell’auto, senza sprechi.

A supporto c’è un magazzino verticale automatizzato, che riduce drasticamente i tempi di attesa e permette al CRD di lavorare come una catena produttiva evoluta. Altro che artigianato: qui si ragiona e si opera su una scala industriale.

Il magazzino è essenziale: ricambi ''just in time''

4. Meccanica, elettronica: il lavoro invisibile

È qui che l’auto torna davvero affidabile. Gli interventi meccanici e tecnologici vengono pianificati sulla base della diagnosi iniziale: manutenzione ordinaria, controllo di assetto e geometrie, verifiche approfondite del sottoscocca.

Un’attenzione particolare è riservata ai sistemi ADAS, che vengono calibrati con strumentazioni di ultima generazione per garantire il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di assistenza alla guida.

Calibrazione ADAS chirurgica

Un lavoro spesso invisibile agli occhi del cliente, ma fondamentale per la sicurezza e per l’esperienza di guida. Li ringrazierai.

5. Carrozzeria e verniciatura: alta precisione

Anche il reparto carrozzeria è organizzato secondo un processo lineare e altamente controllato. Le auto si muovono a motore spento, su binari e carrelli dedicati. Il colore viene rilevato digitalmente per assicurare una perfetta corrispondenza cromatica, mentre l’essiccazione della vernice avviene tramite archi mobili che garantiscono rapidità e uniformità.

Ogni intervento è pensato per restituire un risultato estetico coerente con gli standard del marchio. Anche qui, nulla è lasciato al caso.

Verniciatura a regola d'arte

6. Il collaudo: alla strada l’ultima parola

Prima di essere dichiarata pronta, l’auto affronta l’ultima prova. Test strumentali, verifiche elettroniche e prova su strada con un tecnico specializzato.

Solo dopo l’approvazione finale nel sistema gestionale, la vettura viene certificata come idonea alla vendita. È il sigillo che chiude il percorso e garantisce che quanto promesso sulla carta corrisponda alla realtà.

Collaudo su strada prima dell'ultimo atto

E si arriva così al tocco decisivo...

7. Detailing e shooting: l’auto si mette in mostra

Le fasi conclusive riguardano ciò che il cliente vede e percepisce subito. Lavaggio accurato, pulizia profonda degli interni, sanificazione dell’abitacolo.

Poi lo shooting fotografico professionale, che documenta lo stato reale del veicolo e lo prepara per la pubblicazione online o l’esposizione in showroom.

Shooting fotografico e il veicolo è online

Curiosità: lo studio fotografico si avvale di pedana ad hoc. Ma non è l'auto a ruotare su se stessa, è il pannello attorno a lei, con fotocamere integrate, che compie una rivoluzione completa di 360 gradi attorno al veicolo. Un approccio ''al contrario'', ancora più efficace, dicono in Tomasi Auto.

Un modello più unico che raro

Il CRD di Guidizzolo non è solo un reparto operativo, ma uno degli elementi chiave del successo di Tomasi Auto, un gigante del settore che nel 2025 ha superato le 19.000 vetture vendute e i 300 milioni di euro di fatturato.

E che dopo le sedi di Roma, Milano, Verona e quella storica di Guidizzolo, a gennaio 2026 ha aperto una filiale a Parma (e siamo a cinque).

Tomasi Auto, lo showroom di Milano

In un mercato dove l’usato è spesso sinonimo di compromesso, questo centro rappresenta un unicum: un approccio industriale, trasparente e certificato che trasforma l’usato recente in una vera alternativa al nuovo. E che mette il cliente al centro per davvero.

Prima di arrivare a te, l’auto che acquisti da Tomasi è passata di qui. E, dopo aver testimoniato quello che succede a Guidizzolo, beh, la tratterai con massimo rispetto. Come fai con l'auto nuova.

