Da TikTok un consiglio essenziale quando valuti l'acquisto di un usato

Sullo schermo di TikTok compare un tizio con l’aria di chi ne ha viste parecchie dietro un cofano. Si fa chiamare The Vehicle Wizard, lavora in un concessionario del Texas (DFW Auto Mill), e ha appena condiviso un consiglio che ogni acquirente d’auto usata dovrebbe scolpire nella mente.

Il video? Ha solo qualche migliaio di visualizzazioni, ma il contenuto è una piccola lezione da meccanico navigato: “Quando provi un’auto,” dice il Mago dell’Auto, “gira la chiave su on, ma non accendere il motore. Guarda se la spia motore si accende. Se non si illumina, è un problema: significa che la lampadina è bruciata. O peggio, che qualcuno l’ha tolta di proposito.”

Tradotto: se non vedi la spia, non è perché va tutto bene. È perché qualcuno non vuole che tu la veda.

La famosa ''spia motore'' accesa - Foto di Sigmund su Unsplash

Esperienza (amara) da officina

Alla base del video c’è un episodio concreto. “Un tizio voleva vendermi un’auto con undici codici d’errore,” racconta Wizard scuotendo la testa. Poi sorride, di quel sorriso rassegnato di chi ha sentito di tutto: “Sono in questo settore da troppo tempo.”

Nei commenti, aggiunge che la macchina sembrava uscita di fabbrica senza la spia motore. “Come se non fosse mai esistita.”

Per la cronaca, la spia del motore deve accendersi per qualche istante ogni volta che si gira la chiave: serve proprio a testare che tutte le spie funzionino.

Un utente di Reddit, tripleriser, conferma: “È una delle prime cose da controllare quando compri un’auto usata. Se non si accende, qualcuno ha tolto la lampadina per nascondere qualcosa”.

Spie accese sul quadro strumenti

Luci motore sotto i... riflettori

Dopo la rivelazione, nei commenti parte la sagra del consiglio gratuito: “Controlla anche la spia airbag. Deve accendersi e poi spegnersi,” scrive l’utente Shimi.

“E porta con te un lettore OBD,” aggiunge drke3003. “Costano poco, e modelli come BlueDriver ti dicono quante accensioni ha fatto l’auto da quando sono stati cancellati i codici d’errore. Ti può salvare migliaia di dollari.”

E poi, immancabile, la battuta da bar: “La mia spia è sempre accesa, quindi direi che sono a posto.” – TopRamos. Altri dubbi? Chiedi a ChatGPT: una ricerca UK dice che se ne intende.

Spie auto

Morale della favola

La prossima volta che provi un’auto, non limitarti a guardare carrozzeria e interni: accendi il quadro e controlla che le spie si accendano tutte — anche quella che speri di non vedere mai. Perché tra le mille lucine del cruscotto, quella più pericolosa è… quella che non si accende affatto. Qualche trucco per risparmiare sulle riparazioni in officina? Leggi qui.

