Leapmotor T03 vola in Europa a febbraio grazie al boom in Italia: merito degli incentivi

Leapmotor T03 ha scalato la classifica delle auto elettriche più vendute in Europa a febbraio 2026, andando a collocarsi al quarto posto assoluto con 6.119 unità immatricolate come riportano i dati di Dataforce. Meglio della piccola city car hanno fatto solamente Tesla Model Y, Skoda Elorq e Tesla Model 3. Come riporta Automotive News Europe, il successo di questo modello deriva essenzialmente dal boom di ordini che Leapmotor T03 ha avuto in Italia grazie agli incentivi. Tra Ecobonus e sconto della casa automobilistica, il prezzo della city car poteva scendere addirittura a quota 4.900 euro, un costo inferiore a quello di molti quadricicli elettrici o addirittura, volendo estremizzare, a quello delle eBike di fascia media - meda/alta. Insomma, un prezzo che ha reso la Leapmotor T03 molto appetibile, economicamente parlando, dato che parliamo di una vettura di poco più di 3,6 metri di lunghezza, pensata essenzialmente per un utilizzo cittadino.

Gli incentivi oggi sono finiti ma gli sconti continuano

Ricordiamo che Leapmotor T03 dispone di un motore elettrico in grado di erogare 95 CV ed è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37,3 kWh che permette un'autonomia di 265 km WLTP, più che sufficiente per un utilizzo cittadino. Oggi gli incentivi, lo sappiano benissimo, sono finiti e pare che non ci sia l'intenzione di riproporli. In ogni caso, attualmente, grazie allo sconto della casa automobilistica, la city car elettrica si può portare a casa a 15.900 euro e scegliendo il finanziamento, con rate da 79 euro al mese.

Le auto elettriche più vendute in Europa a febbraio 2026

Approfittiamo del boom della Leapmotor T03 per vedere la classifica delle auto elettriche più vendute in Europa a febbraio secondo i dati di Dataforce. Come accennavamo prima, la Tesla Model Y è ampiamente al primo posto. Un risultato che potrebbe dipendere dal lancio della nuova versione chiamata originariamente ''Standard'', che ha reso più accessibile, economicamente parlando, il SUV elettrico. Questa è comunque la top 10.

Tesla Model Y : 18.844

: 18.844 Skoda Elroq : 8.370

: 8.370 Tesla Model 3 : 6.443

: 6.443 Leapmotor T03 : 6.119

: 6.119 Skoda Enyaq : 5.384

: 5.384 Renault 5 E‑Tech Electric : 5.260

: 5.260 Volkswagen ID.4 : 5.233

: 5.233 Volkswagen ID.3 : 4.773

: 4.773 Volkswagen ID.7 : 4.180

: 4.180 BMW iX1: 3.924

Fonte: Automotive News Europe

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026