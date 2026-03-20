La nuova Leapmotor B03 al Salone di Parigi: pronta la sfida alle compatte elettriche europee

Il Salone di Parigi 2026 che si terrà dal 12 al 18 ottobre darà davvero ricco di novità per Stellantis. Come abbiamo già scritto, vedremo la nuova Lancia Gamma e pare che tra le protagoniste ci saranno anche le nuove FIAT Fastback e FIAT Giga Panda. Ma le novità pare che non saranno finite in quanto Leapmotor sarà presente e porterà anche la nuova B03 B-hatch. No, non stiamo parlando della B03X, un crossover elettrico che conosciamo già. Di che modello si tratta allora? Ma della versione europea della Leapmotor A05 che pochi giorni fa è apparsa all'interno del sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT). Si tratta di un passaggio obbligato per ottenere il via libera alla vendita sul mercato cinese. C'è quindi la conferma che questo modello arriverà in Europa sebbene con un nome differente.

Leapmotor B03, cosa sappiamo?

Si tratta di una compatta elettrica di segmento B che nel Vecchio Continente dovrebbe comunque arrivare nel corso del 2027. Modello che entrerà in un segmento di mercato sempre più combattuto dato che nel corso dell'anno arriveranno diverse interessanti novità. Oggi troviamo modelli come la Renault 5, ma a breve debutteranno vetture del calibro della Volkswagen ID. Polo. Cosa sappiamo di questo modello cinese? Diverse cose dato che le prime informazioni sul modello per il mercato cinese sono già emerse.

Leapmotor A05

Dunque, le misure saranno 4.200 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.560 mm altezza, con un passo di 2.605 mm. Sebbene si tratti di una vettura dalle dimensioni compatte, il passo di circa 2,6 metri fa pensare che ci sarà spazio abbondante all'interno dell'abitacolo. Il look richiama quello della B03X con la quale condividerà la piattaforma e le tecnologie. Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, in Cina la nuova compatta elettrica sarà proposta con due livelli di potenza: 95 CV e 122 CV. Il tutto sarà poi alimentato da un batteria del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) di cui ancora non sappiamo la capacità. Mancano ancora i dati su autonomia e prestazioni. Sappiamo, però, che la B03X promette una percorrenza fino a 500 km anche se secondo il ciclo cinese CLTC.

Certamente ne sapremo molto di più nel corso dei prossimi mesi dato che la nuova Leapmotor A05/B03 debutterà prima sul mercato della Cina e solo poi arriverà in Europa.

Per crescere in Europa

Leapmotor sta continuando a crescere in Europa e punta a ritagliarsi uno spazio ancora maggiore. Per farlo, porterà da noi diverse novità. Oltre ai modelli appena citati, la casa automobilistica oramai da considerare parte del Gruppo Stellantis, porterà al Salone di Parigi anche la nuova B05, una compatta elettrica di segmento C.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026