Leapmotor prepara una nuova elettrica low cost: si chiama A05 e sarà il modello d’accesso

Sarà offerta in due livelli di potenza e fino a 122 CV

Leapmotor sta lavorando ad una nuova entry level elettrica che andrà a posizionarsi sotto alla Leapmotor A10 che in Europa arriverà con il nome di B03X. Questo nuovo modello si chiama Leapmotor A05 ed è apparso all'interno del sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), passaggio obbligato per poter ricevere il via libera per la messa in vendita. Si tratta di una compatta elettrica di segmento B e visti i piani di crescita della casa automobilistica sostenuta da Stellantis, è possibile che arrivi anche sul mercato europeo in futuro.

Cosa sappiamo? Ecco i primi dettagli

Esteticamente, Leapmotor A05 adotta un linguaggio di design del frontale che ricorda quello della sorella A10. Le dimensioni sono 4.200 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.560 mm altezza, con un passo di 2.605 mm. Dunque, leggermente più piccola di A10/B03X che presenta una lunghezza di 4.270 mm. Tra i dati riportati dal MIIT troviamo anche cerchi da 16 pollici con pneumatici 205/55 R16. La scheda tecnica continua con un angolo di attacco di 14 gradi, un angolo di uscita di 24 gradi, uno sbalzo anteriore di 845 mm e uno sbalzo posteriore di 750 mm. L'abitacolo non si vede ma possiamo immaginarci il solito stile minimalista, la strumentazione digitale e un display centrale per il sistema infotainment.

Leapmotor A05

E i motori? Al momento, dal sito del MIIT emerge che la nuova Leapmotor A05 sarà equipaggiata con un motore elettrico fornito da Huzhou Leap Power Technology. Due saranno i livelli di potenza offerti: 95 CV e 122 CV. Il tutto sarà alimentato da un batteria del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) di cui ancora non sappiamo la capacità. Pure i dati sull'autonomia al momento non sono ancora emersi ma ci sarà tempo per scoprirlo. Dalla documentazione del MIIT emerge che questo modello si potrà avere anche con il LiDAR che servirà per le funzionalità di assistenza alla guida.

Anche in Europa?

Secondo i colleghi inglesi di Autocar si, con la presentazione prevista entro la fine dell'anno. Dalle specifiche trapelate fino a questo momento, la nuova Leapmotor A05 potrebbe avere le carte in regola per fare bene in Europa, mercato su cui la casa automobilistica intende crescere molto. Non rimane quindi che attendere novità sul futuro di questo modello.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026