Leapmotor B10 si aggiorna, quante novità: guida One Pedal, Apple CarPlay e Android Auto

L'aggiornamento OTA è già in distribuzione e si installa direttamente dall'auto

Per Leapmotor B10 è stato rilasciato un aggiornamento OTA che va a introdurre nuove funzionalità progettate per migliorare il comfort di guida, la connettività e la sicurezza. Oggi le auto sono sempre di più dei computer su 4 ruote. Proprio come i PC o gli smartphone, gli aggiornamenti OTA permettono di andare a migliorare le funzioni presenti a bordo delle vetture oltre a introdurne di nuove. Fu Tesla ad aprire la strada che adesso seguono un po' tutte le più importanti casa automobilistiche. L'aggiornamento OTA del 2026 è stato avviato all'inizio di febbraio ed è attualmente in fase di distribuzione per i clienti B10. Solo adesso, però, il costruttore ne ha voluto parlare. Dunque, quali sono le novità per il SUV elettrico cinese del Gruppo Stellantis?

Arriva la guida One Pedal

L'aggiornamento OTA arriva a circa 6 mesi dal lancio della Lapmotor B10 sul mercato europeo. Update che introduce la funzionalità di guida One-Pedal, il supporto nativo di Apple CarPlay e Android Auto, funzioni di comando vocale ampliate e una serie di miglioramenti che rendono il veicolo più intuitivo da usare. Insomma, davvero tante novità interessanti. Entrando più nel dettaglio a raccontare le nuove funzioni che sta ricevendo il SUV elettrico, adesso i conducenti potranno sfruttare la guida One Pedal. In pratica, potranno controllare parte della decelerazione della vettura semplicemente rilasciando l'acceleratore. In questo modo è possibile massimizzare anche il recupero dell'energia a tutto vantaggio dell'efficienza e dell'autonomia.

Leapmotor B10: il touchscreen centrale da 14,6'' del sistema d'infotainment

Arriva inoltre il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, una funzione molto importante visto che è largamente utilizzata da parte degli automobilisti. Il supporto è disponibile sia attraverso connessione USB e sia in modalità wireless. Per rendere più semplice l'utilizzo dell'auto, a seguito dell'aggiornamento, i conducenti possono personalizzare i pulsanti del volante con nuove impostazioni multifunzione, tra cui collegamenti rapidi per le funzioni ADAS e le modalità di guida.

Ma non è finita qui perché la navigazione può ora essere visualizzata tramite un nuovo layout a schermo diviso sul lato sinistro, migliorando la visibilità quando si utilizzano più applicazioni all'interno dell'infotainment che adesso si avvia anche più rapidamente attraverso la nuova funzione di precaricamento chiamata ''Quick Start''. In ottica sicurezza, è stato migliorato il sistema di rilevamento della presenza di persone a bordo. Infine, migliorata la gestione degli ADAS per garantire una decelerazione più progressiva e fluida in prossimità delle curve. Insomma, tante novità che vanno a migliorare diversi aspetti della Leapmotor B10.

Come ottenere l'aggiornamento OTA

Davvero in maniera molto semplice. Gli automobilisti riceveranno semplicemente una notifica a bordo quando il software sarà disponibile e potranno installarlo direttamente tramite l'interfaccia dell'auto. In futuro arriveranno ulteriori update che permetteranno di migliorare costantemente l'auto.

