Ci risiamo: altra Leapmotor pasticciata (bene) dal tuner tedesco

Se pensavi che il tuning fosse ancora roba da raduni nel parcheggio dell’Iper con le Punto GT e le Golf serie IV, preparati a resettare il GPS.

La nuova frontiera del ''vorrei ma non posso'' (o meglio, ''vorrei ma con più stile'') si è spostata decisamente a Oriente. E no, non parliamo di Tokyo Drift, ma della nuova ondata di SUV elettrici cinesi che, a quanto pare, hanno trovato in Germania il loro visagista di fiducia.

Stellantis, che ormai con Leapmotor fa coppia fissa, si ritrova di nuovo alla porta quelli di Irmscher. Sì, proprio loro, quelli che storicamente facevano volare le Opel (spoiler: lo fanno ancora).

Leapmotor B10 Dynamic by Irmscher. che te ne pare?

Dopo aver messo le mani sulla C10, i tedeschi hanno deciso che era il turno della sorella minore, la B10. Due indizi iniziano a fare una prova: vuoi vedere che il tuning dei SUV cinesi sta diventando il nuovo filone d'oro per chi ha ancora voglia di smanettare sugli assetti?

La ricetta di B10 Dynamic è il classico ''assetto e cerchi'' che non tradisce mai. I tecnici di Remshalden hanno segato 30 mm di luce a terra (1,1 pollici, per chi mastica l'inglese), infilato dei cerchi da 19'' che finalmente riempiono i passaruota e aggiunto quel tocco di grafiche nere che fa tanto ''vado forte anche se sono a pile''.

Assetto ribassato, pneumatici ribassati

Sotto il vestito, niente miracoli: la batteria resta da 67,1 kWh e il motore da 218 CV spinge sempre uguale. Insomma, l'abito fa il monaco, ma il monaco non ha fretta.

Ne faranno solo 500 pezzi, con tanto di targhetta in alluminio nell'abitacolo per ricordarti che sei uno dei pochi eletti ad aver sborsato la bellezza di 38.500 euro.

Un prezzo che definire ''robusto'' è un complimento, ma ehi, vuoi mettere la soddisfazione di guidare una cinese che non sembra uscita da un catalogo di elettrodomestici, ma da un’officina tedesca incazzata?

Leapmotor B10 Dynamic by Irmscher: 38.500 euro

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2026