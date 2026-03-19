FIAT al Salone di Parigi con un pieno di novità: Fastback, Giga Panda e una sorpresa

FIAT torna al Salone di Parigi 2026 che si terrà dal 12 al 18 ottobre. Non sarà un ritorno qualsiasi in quanto la casa automobilistica ha scelto questo appuntamento per ''presentare in anteprima due nuovi modelli che segnano il ritorno del brand nel segmento C, già anticipati nel 2024''. Di che modelli si tratta? Verosimilmente della nuova FIAT Fastaback e della versione di produzione del concept della FIAT Giga Panda che qualcuno chiama già FIAT Grizzly. Indipendentemente dal nome scelto, si tratterà di due modelli molto importanti visti i piani di crescita della casa automobilistica. Debutteranno a Parigi, oppure sarà il momento della loro prima apparizione pubblica? Dalle poche righe del comunicato di Stellantis non è davvero chiaro.

In ogni caso, il conto alla rovescia è già partito e il 2026 sarà davvero molto interessate e ricco di novità per FIAT.

FIAT Fasback e Giga Panda, cosa sappiamo?

Della Fastback diverse cose dato che abbiamo già visto diverse foto spia e render. Poggerà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis e sarà un modello globale e quindi non solamente destinato all'Europa. Come già anticipa il nome, le sue linee saranno quelle di una fastback e avrà una lunghezza di circa 4,4-4,5 metri. I collegamenti con la famiglia della gamma Grande Panda saranno evidenti già a partire dai gruppi ottici che presenteranno la caratteristica firma luminosa a pixel. L'offerta di motorizzazioni dovrebbe includere le versioni Mild Hybrid da 145 CV e varianti 100% elettriche. Non è chiaro se ci sarà anche una motorizzazione solo a benzina non elettrificata.

Nuova Fiat Panda Fastback - Rendering realizzato con AI

Di Giga Panda o della Grizzly non ci sono particolari informazioni. Sappiamo che sarà un SUV, pare in grado di ospitare a bordo fino a 7 persone. Sempre piattaforma Smart Car e contenuti tecnici strettamente correlati con la Fastback. Visto che adesso c'è una data, è possibile che anche sulla Giga Panda inizino ad arrivare maggiori informazioni. Non rimane che attendere ma con questi modelli FIAT punta a conquistare nuove quote di mercato avvicinando nuovi clienti.

Un concept inedito

Sempre al Salone di Parigi 2026, FIAT porterà una concet car ''esclusiva'' di cui non è stato detto altro. Potrebbe trattarsi di una vettura che anticiperà design e contenuti dei modelli FIAT del futuro. Si tratta comunque solo di speculazioni in attesa che la casa automobilistica fornisca qualche ulteriore indicazione. Dunque, FIAT porterà una sorpresa. Chissà che non ci anticipi qualcosa nei prossimi mesi.

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