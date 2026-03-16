Offerta FIAT 500 ibrida, da 99 euro al mese con finanziamento: quanto costa davvero

FIAT punta molto sul successo della nuova 500 ibrida (qui la nostra prova) che è arrivata sul mercato da pochi mesi. Modello da cui dipenderà anche il futuro dello stabilimento di Mirafiori che per lungo tempo ha vissuto un momento di grande difficoltà. Ma con la nuova 500 ibrida, la casa automobilistica punta al rilancio di questo sito produttivo. Adesso, FIAT sta lavorando per far conoscere il più possibile a tutti il nuovo modello e per questo sta organizzando una serie di porte aperte nel mese di marzo presso le sue concessionarie. Il prossimo si terrà nel weekend del 21 e 22 marzo dove i clienti, otre a poter vedere da vino il nuovo modello, potranno approfittare anche della promozione attiva che grazie al finanziamento permette di portarsi a casa la 500 Hybrid a partire da 14.950 euro.

LA NUOVA FIAT 500 HYBRYD

Ricordiamo che la nuova citycar misura 3,63 metri lunghezza x 1,68 metri larghezza x 1,53 metri altezza, con un passo di 2,32 metri. Il nuovo modello poggia sulla piattaforma della 500 elettrica e anche il design appare del tutto simile. Sotto al cofano troviamo però un Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata da 65 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 155 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 16,2 secondi. I prezzi partono da 19.900 euro per l'allestimento POP.

FIAT 500 ibrida

L'offerta di marzo 2026: sconto, finanziamento, rate e interessi

Fino al 27 marzo 2026, in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia, FIAT 500 Hybrid si potrà avere a partire da 14.950 euro. L’offerta è valida anche per tutti i clienti FIAT con un usato in permuta, anche senza rottamazione. Inoltre, la promozione è valida esclusivamente per le vetture in pronta consegna.

Da 14.950 euro con finanziamento

Anticipo 4.063 euro

35 rate da 99 euro

Rata Finale di 11.283,5 euro

TAN (fisso) 8,99% – TAEG 12,44%

Di seguito le complete condizioni economiche dell'offerta per la FIAT 500 Hybrid POP.

3.450 euro sconto FIAT in caso di rottamazione + 1500 euro euro con finanziamento. Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 4 e di immatricolazione entro il 27/03/2026. Fiat 500 Hybrid POP 1.0 65 CV Listino 19.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo16.450 euro oppure 14.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Anticipo 4.063 euro - Importo Totale del Credito 11.157,78 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.777,38 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.069,72 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 28,88 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 11.283,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 12,44%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Attenzione, però, perché bisogna evidenziare un dato imparante e cioè i tassi elevati che portano a dove pagare oltre 3.000 euro di interessi alla fine del finanziamento di 3 anni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026