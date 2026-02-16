Fiat 500 Hybrid a noleggio (con riscatto): conviene?

Il concetto è semplice, è il concetto che è alla base di Leasys Rent&Buy: ti prendi l’auto nuova a noleggio, paghi un canone fisso, vivi sereno per tre anni e alla fine puoi decidere se restituirla o portartela a casa.

La differenza rispetto ad altre formule, è che il prezzo di riscatto te lo dicono subito, senza dover interrogare oracoli, algoritmi o il mercato dell’usato in preda alle convulsioni.

Dentro il canone, ovviamente, c’è tutto il necessario per non pensarci più: RCA, furto, incendio, danni, manutenzione, assistenza stradale, la burocrazia. Tu devi solo guidare (e possibilmente, non rompere niente).

Nuova Fiat 500 Hybrid la puoi anche noleggiare (per poi riscattare)

Il caso scuola è Fiat 500 Hybrid Pop: quanto costa la ''combo'' noleggio a lungo termine + riscatto? Costa così:

anticipo 7.075 euro;

36 rate da 243 euro al mese;

al mese; 45.000 km inclusi;

opzione di acquisto 11.580 euro.



Se ti sei affezionato, la porti via a un importo stabilito. Se invece l’amore non è sbocciato, la lasci lì e amici come prima.

Per chi vuole una 500 senza patemi, Rent&Buy potrebbe essere la scorciatoia giusta. Chi invece preferisce una rata più bassa, oltre a RCA e manutenzione fai-da-te, sceglierà ancora la soluzione ''old-school'' del finanziamento.

