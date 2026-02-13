Anche Fiat Topolino celebra San Valentino: nuovo abito Corallo

Se pensavi che Fiat Topolino fosse già abbastanza ''dolce'' da far venire il diabete ai passanti, beh, tieniti forte.

A Torino hanno deciso che il verde menta non bastava più e, proprio nel giorno in cui i fiorai fanno il fatturato dell'anno, arriva lei, Topolino Corallo. Un nome che fa subito estate, salsedine e aperitivi a bordo spiaggia, anche se sei imbottigliato sulla Circonvallazione a Milano sotto la pioggia di febbraio.

Fiat Topolino Corallo: amore a prima vista

Non è solo una questione di ''pennello''. La piccola di casa Fiat, che nel 2025 ha letteralmente mangiato in testa alla concorrenza con una quota di mercato del 40% in Italia (praticamente ne vedi una ogni tre secondi), decide di farsi un regalo di San Valentino serio: un nuovo quadro strumenti digitale.

Topolino si regala anche un nuovo display digitale

Addio al vecchio ''francobollo'' da 3,5 pollici; ora c'è un display da 5,7 pollici (con una superficie totale di 8,3’’) che è più grande, più nitido e, stando a quanto dicono, a prova di miopia. Grafica semplificata, zero distrazioni e tutto quello che serve per gestire i tuoi 75 km di autonomia senza stress.

Il prezzo? Se decidi di regalartela (o regalarla alla dolce metà per farti perdonare l’ennesima domenica in pista), Fiat la propone a 7.650 euro anziché a 9.990 euro. Purché tu sottoscriva finanziamento Stellantis Financial Services, con rate da 39 euro al mese.

Fiat Topolino Corallo da 7.650 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2026