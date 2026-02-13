L'offerta del giorno

Anche Fiat Topolino celebra San Valentino: nuovo abito Corallo

Avatar di Lorenzo Centenari, il 13/02/26

1 ora fa - Nuovo colore per gli esterni, nuovo display digitale. La promo di lancio

Oltre al nuovo colore per gli esterni, la micro-Fiat si rifà il trucco anche dentro con un nuovo display XL. La promo di lancio

Se pensavi che Fiat Topolino fosse già abbastanza ''dolce'' da far venire il diabete ai passanti, beh, tieniti forte.

A Torino hanno deciso che il verde menta non bastava più e, proprio nel giorno in cui i fiorai fanno il fatturato dell'anno, arriva lei, Topolino Corallo. Un nome che fa subito estate, salsedine e aperitivi a bordo spiaggia, anche se sei imbottigliato sulla Circonvallazione a Milano sotto la pioggia di febbraio.

Fiat Topolino Corallo: amore a prima vista

Non è solo una questione di ''pennello''. La piccola di casa Fiat, che nel 2025 ha letteralmente mangiato in testa alla concorrenza con una quota di mercato del 40% in Italia (praticamente ne vedi una ogni tre secondi), decide di farsi un regalo di San Valentino serio: un nuovo quadro strumenti digitale.

Topolino si regala anche un nuovo display digitale

Addio al vecchio ''francobollo'' da 3,5 pollici; ora c'è un display da 5,7 pollici (con una superficie totale di 8,3’’) che è più grande, più nitido e, stando a quanto dicono, a prova di miopia. Grafica semplificata, zero distrazioni e tutto quello che serve per gestire i tuoi 75 km di autonomia senza stress.

Il prezzo? Se decidi di regalartela (o regalarla alla dolce metà per farti perdonare l’ennesima domenica in pista), Fiat la propone a 7.650 euro anziché a 9.990 euro. Purché tu sottoscriva finanziamento Stellantis Financial Services, con rate da 39 euro al mese. 

Fiat Topolino Corallo da 7.650 euro

