Sono tornati. A bordo di Fiat Qubo L. Lo spot da medaglia d'oro

Avatar di Lorenzo Centenari, il 12/02/26

2 ore fa - Fiat rinnova la partnership con la leggendaria nazionale giamaicana di bob

Per promuovere il suo nuovo multispazio, Fiat rinnova una partnership storica. Quella con la leggendaria nazionale giamaicana di bob

Resta una delle collaborazioni più improbabili - quindi più riuscite - della storia Fiat: quella con la nazionale giamaicana di bob, gli eroi di Cool Runnings che negli anni ’90 trasformarono un mezzo miracolo sportivo in un fenomeno pop.

Oggi la squadra caraibica torna a bordo… ma non di una slitta: di nuovo Qubo L, fresco di lancio e già protagonista di una campagna che punta tutto su simpatia, leggerezza e un pizzico di nostalgia ben dosata.

Tra Fiat e la nazionale giamaicana di bob è amore vero

L’idea è semplice: se il bob giamaicano è riuscito a scendere da una pista ghiacciata senza sapere cosa fosse il ghiaccio, allora Qubo L può affrontare qualsiasi cosa. Traffico, parcheggi, vita vera.

Per convincere gli indecisi, Fiat accompagna il ritorno della “leggenda tropicale” con un’offerta dedicata: fino al 28 febbraio Qubo L in versione 1.2 110 CV cambio manuale al prezzo promozionale di 20.950 euro, anziché i 24.350 euro di listino (con finanziamento e rottamazione, come sempre).

Fiat Qubo L: a prova di bobbista giamaicano

Un'iniziativa che strappa il sorriso, rimette in pista un mito pop e ricorda a tutti che Fiat, quando vuole, sa ancora giocare con l’immaginario collettivo meglio di chiunque altro.

Ecco lo spot. Da brividi!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/02/2026
