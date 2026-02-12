Sono tornati. A bordo di Fiat Qubo L. Lo spot da medaglia d'oro

Resta una delle collaborazioni più improbabili - quindi più riuscite - della storia Fiat: quella con la nazionale giamaicana di bob, gli eroi di Cool Runnings che negli anni ’90 trasformarono un mezzo miracolo sportivo in un fenomeno pop.

Oggi la squadra caraibica torna a bordo… ma non di una slitta: di nuovo Qubo L, fresco di lancio e già protagonista di una campagna che punta tutto su simpatia, leggerezza e un pizzico di nostalgia ben dosata.

Tra Fiat e la nazionale giamaicana di bob è amore vero

L’idea è semplice: se il bob giamaicano è riuscito a scendere da una pista ghiacciata senza sapere cosa fosse il ghiaccio, allora Qubo L può affrontare qualsiasi cosa. Traffico, parcheggi, vita vera.

Per convincere gli indecisi, Fiat accompagna il ritorno della “leggenda tropicale” con un’offerta dedicata: fino al 28 febbraio Qubo L in versione 1.2 110 CV cambio manuale al prezzo promozionale di 20.950 euro, anziché i 24.350 euro di listino (con finanziamento e rottamazione, come sempre).

Fiat Qubo L: a prova di bobbista giamaicano

Un'iniziativa che strappa il sorriso, rimette in pista un mito pop e ricorda a tutti che Fiat, quando vuole, sa ancora giocare con l’immaginario collettivo meglio di chiunque altro.

Ecco lo spot. Da brividi!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/02/2026