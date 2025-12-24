Abarth Grande Panda? Perché avrebbe senso e... perché no

Alla vigilia di Natale, dalla Francia ecco l’indiscrezione capace di accendere la fantasia degli appassionati. Oppure no? Andiamo con ordine.
Secondo L’Automobile Magazine, Fiat starebbe lavorando a Grande Panda Abarth, un progetto tutt’altro che campato in aria e, anzi, già entrato in fase di sviluppo.
Una notizia che in parte sorprende, soprattutto alla luce dei risultati non esaltanti ottenuti finora dalle Abarth elettriche come 500e e 600e. Ma che suggerisce come lo Scorpione non abbia alcuna intenzione di andare in letargo.
Abarth Grande Panda? E chi lo sa...
La testata francese non si limita a lanciare la voce, ma accompagna l’indiscrezione con un render che, di una ipotetica Pandona Abarth, prova a immaginare le forme.
Linee più aggressive, dettagli sportivi e quell’atteggiamento “cattivo” che da sempre distingue le creazioni Abarth.
Secondo quanto riportato Oltralpe, non si tratterebbe di un semplice esercizio di stile: il progetto sarebbe già stato approvato e destinato ad affiancare altre varianti in arrivo, come la futura Grande Panda 4x4 attesa nel corso del prossimo anno.
Nuova Fiat Grande Panda 4x4 Concept
In realtà, l’idea di una Panda più muscolosa non è affatto nuova. Già in passato Olivier François aveva lasciato la porta socchiusa. Il nodo principale resta però la tecnica.
Le indiscrezioni parlano dell’unità elettrica da 280 CV già vista su modelli ad alte prestazioni del Gruppo Stellantis come Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF e Peugeot e-208 GTI.
Il problema è che Grande Panda nasce su piattaforma Smart Car, diversa da quella utilizzata da queste sportive elettriche, e l’integrazione del powertrain potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice.
C’è poi la questione del mercato. Viste le vendite piuttosto contenute delle EV sportive di Stellantis, l’ipotesi più accreditata è quella di un posizionamento di prezzo più aggressivo. Una Grande Panda Abarth attorno ai 30.000 euro potrebbe rappresentare una proposta interessante, soprattutto per chi cerca prestazioni e stile senza salire troppo di categoria.
Ma il grande interrogativo è un altro ancora: che senso avrebbe un’ulteriore Abarth elettrica, proprio mentre si parla apertamente di un ritorno ai motori termici per il marchio dello Scorpione anche in Europa?
Abarth 600e: accoglienza freddina
Forse i piani potrebbero cambiare, oppure questa Panda Abarth potrebbe rappresentare un’eccezione strategica. Per ora, in Fiat, bocche restano cucite. Se tra qualche mese (o anno) avremo la sorpresa, noi l'avremo già (in minima parte) rovinata.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grande Panda Hybrid Pop
|100 / 74
|18.900 €
|Grande Panda Hybrid Icon
|100 / 74
|20.400 €
|Grande Panda Hybrid Business
|100 / 74
|21.650 €
|Grande Panda Hybrid La Prima
|100 / 74
|22.900 €
|Grande Panda Elettrica Red
|- / -
|24.900 €
|Grande Panda Elettrica La Prima
|- / -
|27.900 €
