Abarth, ritorno al motore termico? Per ora rimane una suggestione, ma...

Il capo di Fiat e Abarth Olivier Francois lascia intendere che il ritorno del motore termico non è escluso, ma è solo un'ipotesi come lo è l'estensione del brand ad altri modelli

Abarth pensa di tornare al motore endotermico? La notizia sarebbe di quelle da prima pagina per i fedelissimi del marchio e usiamo il condizionale poiché arriva a margine di una conferenza stampa dedicata alla nuova Fiat Grande Panda Hybrid (leggi: Fiat Grande Panda anche 4x4?), ma la verità è che ci stanno pensando.

Abarth: ipotesi ritorno al motore turbo-benzina al vaglio ma da valutare attentamente

Sta di fatto che a domanda dei giornalisti se mai rivedremo una Abarth con motore termico, il capo di Fiat e Abarth Olivier Francois (leggi cosa ne sarà di Abarth secondo il CEO) si è sbilanciato, affermando che l'idea è in agenda.

Sebbene non ci siano programmi concreti, ma solo studi di fattibilità, ciò suggerisce un potenziale ripensamento rispetto alla direzione attuale del brand, oggi concentrata su modelli 100% elettrici come Abarth 500e e Abarth 600e.

Abarth: la 500e 100% elettrica avrà una gemella con motore endotermico?

Abarth: una sfida tecnologica da affrontare

Tuttavia, la sfida è impegnativa, poiché l’eventuale ritorno a un propulsore a benzina comporterebbe risvolti tecnologici di non facile soluzione, come l'integrazione di un motore 1.4 turbo sulla piattaforma della nuova 500 Hybrid (leggi le info su nuova Fiat 500 ibrida).

Un’operazione complessa ma potenzialmente decisiva per dare vigore all’interesse verso una gamma che, con il passaggio alle unità BEV, non ha replicato il successo delle precedenti Abarth 595 e 695.

Queste ultime sono state apprezzate per performance e personalità, elementi percepiti come meno incisivi nei modelli attuali, in particolare nella Abarth 600e anche se ha dimostrato di essere un modello piacevole da guidare (qui, la prova di Abarth 600e).

Abarth: la 695 75° Anniversario è un modello con motore turbo-benzina fuori produzione

Oltre alla possibile reintroduzione di una versione endotermica, è emersa anche l’ipotesi di estendere il marchio Abarth a vetture come la nuova Grande Panda e persino alla Fiat Topolino. Tuttavia, anche in questo caso non ci sono programmi di lavoro definiti e questa teoria rimane una semplice riflessione.

Abarth: la termica sarebbe un gradito ritorno

Il calo di interesse per i modelli elettrici Abarth ha evidenziato una difficoltà nel trasmettere lo stesso carisma dei predecessori. L’eventuale ritorno di una versione termica potrebbe rappresentare una risposta a questa criticità, offrendo un’alternativa più vicina all’identità storica del brand italiano.

Tuttavia, è una scelta che resta in sospeso, ma siamo sicuri che sarebbero in tanti ad auspicare il ritorno di una Abarth che funzioni a ottani e non elettroni. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da La redazione, 21/05/2025