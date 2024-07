Che ne sarà di Abarth? L'abbiamo chiesto a Olivier Francois

Le normative anti-inquinamento si fanno più stringenti e le auto sportive sono tra le prime a farne le spese. Il futuro è già scritto, per esempio, per l'attuale Toyota GR86, ma soprattutto è scritto per le Abarth 595 e 695: tanto discusse quanto amate. Le attuali Abarth con motore a combustione andranno fuori produzione alla fine del 2024 e non ci sono piani per proseguire il loro cammino. Nemmeno con aggiornamenti che le rendano mild-hybrid. Dal 2025 Abarth diventerà un marchio full electric, con una gamma composta dall'attuale Abarth 500e (qui la prova) e dalla Abarth 600e che debutterà a breve.

PICCOLI NUMERI GRANDI AMBIZIONI Questi i piani e a nulla valgono gli esigui numeri di vendita che le Abarth elettriche hanno fatto registrare a inizio 2024. A margine dell'evento per i 125 anni del marchio Fiat (in cui è stata mostrata la Grande Panda), l'Amministratore Delegato Olivier Francois ha descritto il cliente tipo delle Abarth come un professionista affermato, con grandi disponibilità, per cui la Abarth è magari la quarta o quinta auto in garage. Una persona dinamica a cui piacciono le prestazioni elevate, che dovrebbe essere attratto dalle nuove Abarth a batterie. Auto esclusive, non inclusive, per scelta del costruttore.

QUALCUNO ESCLUSO Dal quadro appena proposto rimangono fuori i tanti giovani appassionati che con le loro Abarth a benzina popolano raduni e track day, che nei confronti delle Abarth elettriche hanno manifestato per ora un interesse per lo meno tiepido, quando non un aperto scetticismo. Due le problematiche sul tavolo, la possibilità di impiegare le nuove Abarth in pista e quella di personalizzarle: ''Bastano pochi soldi per farle volare'', è il pensiero condiviso dalla tribù dei giovani abarthisti. A questo proposito mi sono permesso dichiedere a Stellantis se abbiano un programma apposito tramite Mopar, lo specialista di personalizzazioni del Gruppo. Una proposta che ha ottenuto due tipi di risposte.

SI, NO, FORSE... Nei confronti di componentistica per la personalizzazione delle Abarth elettriche ho incontrato conferme e apertura: è già nei piani e Stellantis si è detta interessata a esplorare le potenzialità del mercato in questa direzione. Quello che pare meno probabile è l'investimento in dotazioni che possano agevolare un impiego pistaiolo dei nuovi modelli, con i futuri 240 CV della Abarth 600e (sempre che non diventino 280 come è accaduto su Alfa Romeo Junior Veloce) tenuti a freno dalla capacità della batteria: insufficiente per garantire il ritorno a casa già dopo uno o due turni di guida a tutto ''gas''.

SUPERVALUTA IL TUO USATO Del resto, bisogna riconoscerlo, pensare all'introduzione di un range extender opzionale o altre soluzioni per consentire un uso intensivo in circuito paiono talmente costose e complicate da essere, di fatto, irrealizzabili. Inoltre, è anche possibile che gli abarthisti pistaioli siano una ristretta minoranza su cui non vale la pena investire. Questi rappresentano però un'élite che manifesta una passione e un attaccamento al Marchio fuori dal comune. Un patrimonio che rischia di andare sprecato se le Abarth di domani non risponderanno più alle loro esigenze. C'è di buono che l'usato delle Abarth 595 e 695 potrebbe trasformarsi in un buon investimento. Stay tuned!

