Abarth 695 75° Anniversario festeggia il compleanno con un motore "vero"

In video, e non solo, arriva la nuova Abarth 695 75° Anniversario. Che cos'ha di speciale la nuova serie limitata

Una serie limitata a 1.368 esemplari per celebrare i 1.368 cc del motore: quel T-Jet 1.4 a benzina che, coi suoi 180 CV, dal 2015 scatena la libidine di chiunque si sieda a bordo delle Abarth. 695 75° Anniversario è il modello che lo Scorpione lancia per festeggiare i suoi 75 anni di vita e giustamente lo fa con un motore a combustione fedele alla tradizione.

Abarth 695 75° Anniversario, l'interno

OLD SCHOOL Niente batterie: grazie al turbocompressore Garrett GT 1446, la Abarth 695 75° Anniversario eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto, per 225 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in soli 6,7 secondi. Lo scarico è il celebre Record Monza a 4 terminali e l'assetto si avvale di ammortizzatori Koni FSD, che grazie a un sistema meccanico risultano più rigidi alle basse frequenze, come su avvallamenti e inserimenti in curva, e più scorrevoli sulle sollecitazioni ad alta frequenza come il pavé, per ottimizzare tenuta di strada e comfort.

Abarth 695 75° Anniversario, i quattro terminali dello scarico Record Monza

LO SCORPIONE A TUTTO TETTO La serie limitata si distingue per il marchio disegnato sul tetto, che spicca sulla verniciatura nera, per i cerchi dorati da 17 pollici, per i dischi freno forati e ventilati da 305 mm, morsi da pinze Brembo in alluminio, e per i vetri oscurati. Non mancano loghi Abarth dorati su entrambi i lati e sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone.

Abarth 695 75° Anniversario, lo scorpione sul tetto

INTERNI E TECNOLOGIE All'interno ritroviamo la caratteristica plancia rivestita in Alcantara e nuovi sedili in carbonio Sabelt con uno specifico logo impunturato. In plancia abbiamo uno schermo TFT da 7'' per la strumentazione e un touch-screen di pari dimensioni al centro, con radio DAB, Apple Carplay e Android Auto, sistema Audio Beats e navigatore. L'edizione limitata offre anche clima automatico e un'ampia connettività grazie alle funzioni Mopar Connect, che includono My:Assistant (per localizzazione del veicolo e chiamata di soccorso), My:Remote Control (geofencing e sorveglianza da remoto), My:Car (con le informazioni di salute dell'auto) e My:Journey dedicata ai viaggi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2024