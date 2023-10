Abarth Fastback, in Brasile lo Scorpione punge un SUV coupé. A benzina

Non dappertutto Abarth getta nella spazzatura i propulsori a scoppio. Non in Sud America, dove lo scorpiocino ha ancora il pungiglione pieno zeppo di veleno... naturale. Motori a benzina e - sì - carrozzerie che un'Abarth non diresti mai. Tipo quella dei SUV coupé. Tipo Abarth Fastback, variante sportiva di Fiat Fastback, sorta di BMW X4 per tutte le tasche o quasi. Esplorando il sito media Fiat Brazil, ecco anche una video preview.

ESTERNI Abarth Fastback arriva un anno e mezzo dopo Abarth Pulse e in anticipo rispetto ad Abarth 500e, prevista anche in America Latina (ma con calma, a quelle latitudini hanno meno fretta). Sulla griglia, il badge Abarth ma pure l'emblema Fiat. Per il resto, le modifiche esterne rispetto all'equivalente ''civile'' si limitano ai rivestimenti in plastica in tinta carrozzeria (paraurti, parafanghi e minigonne laterali) e in rosso sopra lo splitter, inoltre lo spoiler nero, calotte specchi abbinate e doppi tubi di scarico con finitura cromata. Non manca un nuovo set di cerchi in lega da 18 pollici, colore nero con accenti rossi.

Abarth Fastback, doppio scarico sportivo d'ordinanza

INTERNI Feeling corsaiolo, eccomi qui. Cuciture rosse tutt'intorno all'abitacolo, un rivestimento in finta fibra di carbonio sul cruscotto e numerosi stemmi Abarth. Il display di infotainment indipendente da 10,1 pollici è di serie ed è combinato con un quadro strumenti digitale e un pad di ricarica wireless. Tra gli optional si segnalano un subwoofer nel vano di carico, un filtro sportivo K&N per il motore, adesivi bianchi dell'iconico Scorpione.

Gli interni

MOTORE Sotto il cofano si trova un propulsore Turbo 270 che in realtà è disponibile anche per Fiat Fastback, quella in edizione limitata “powered by Abarth”. Un'unità turbocompressa da 1,3 litri produce 185 CV e 270 Nm di coppia, la potenza viene trasmessa all'asse anteriore esclusivamente tramite un cambio automatico a 6 rapporti, che accelera il SUV coupé da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Il ''milletre'' turbo benzina

DINAMICA Si dice che la nuova modalità di guida “Poison” migliori la risposta del cambio e del gruppo propulsore, visualizzando una grafica speciale sul quadro strumenti. Oltre ai doppi terminali di scarico specifici, Abarth Fastback beneficia poi di una configurazione delle sospensioni più sportiva che comprende nuove molle e ammortizzatori, uno stabilizzatore più grande nella parte anteriore e un asse posteriore più rigido.

Motore, ma anche assetto sport

PREZZI Abarth Fastback è già ordinabile in Brasile al prezzo di 159.990 R$ (real brasiliani), equivalenti a 29.790 euro. Per fare un confronto, la comune Fiat Fastback parte da 121.900 R$ (22.700 euro). Un SUV coupé in assetto Abarth suona un po' contraddittorio. Forse, tuttavia, meno contraddittorio di un'Abarth elettrica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/10/2023