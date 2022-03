Abarth Pulse, lo Scorpione torna a pungere anche in Brasile

Il primo SUV ad alte prestazioni della casa torinese, che torna per la terza volta in Brasile dopo la Stilo e la 500. Arriverà anche da noi?

Continua tra alti e bassi la storia tra Abarth e Brasile, dove la casa dello Scorpione torna per la terza volta dall’inizio del ventunesimo secolo: la prima nel 2002, con la Fiat Stilo Abarth, e la seconda nel 2014, con la Fiat 500 Abarth. Oggi tocca a Fiat Pulse, il crossover compatto (è lungo 4,9 metri) già disponibile nel mercato sudamericano, e che debutterà presto nella sua versione “cattiva” Abarth.

Abarth Pulse, il SUV compatto in versione sportiva

STILE CATTIVO Rispetto al modello normale la versione Abarth della piccola Pulse si presenta con uno stile decisamente più aggressivo: sportivo il paraurti anteriore, con feritoie verticali per l’aria e fendinebbia di nuovo disegno, oltre a un profilo rosso a tutta larghezza. Look racing anche per la griglia anteriore, al cui centro domina lo scudetto con lo Scorpione. Al posteriore il paraurti mostra un cenno di diffusore con due grossi scarichi laterali, mentre la fiancata si caratterizza per le calotte degli specchietti retrovisori di colore rosso e la scritta Abarth che corre sotto le portiere.

VEDI ANCHE

Abarth Pulse, il SUV compatto in versione sportiva: solo per il mercato brasiliano

UN SOLO MOTORE Nessuna grande sorpresa sotto il cofano: Abarth Pulse sarà mosso dallo stesso quattro cilindri 1.3 turbo che muove anche Jeep Renegade (da cui deriva il 1.0 turbo 3 cilindri usato sui modelli normali di Pulse), e che potrebbe essere portato a 185 CV di potenza massima. Prevedibile la presenza di un cambio automatico a sei rapporti. Peccato solo per la presenza dei tamburi al posteriore, che emerge sbirciando le foto ufficiali, forse poco adatti - anche solo dal punto di vista concettuale - a un modello di questo genere.

Abarth Pulse, il SUV compatto in versione sportiva: debutto entro fine 2022

QUANDO ARRIVA Sviluppato e prodotto interamente in Brasile, Fiat Pulse Abarth è previsto sul mercato sudamericano entro la fine dell’anno, con motorizzazioni - e prezzi - non ancora annunciate. I pre-ordini apriranno a ottobre, e a questi seguiranno iniziative per consolidare il brand in Sud America, dal lancio di una piattaforma digitale per i modelli Abarth alla presenza di spazi dedicati al marchio nelle concessionarie Fiat.

E IN ITALIA? Al momento non ci sono piani di una sua commercializzazione al di fuori del Brasile. Se le cose dovessero cambiare, però, saremo i primi a darvene conto!