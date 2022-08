Fiat Fastback, prime immagini del SUV coupé di serie. Che in Italia...

Sarà in vendita in Brasile, ma chissà che un giorno Fastback - sull'esempio di Volkswagen Taigo - non sbarchi pure in Europa

Presente quel crossover che Volkswagen oggi fa ballare anche in Europa, dopo avergli fatto frequentare la scuola di samba, proprio là dove la samba nasce? Ecco, il precedente Taigo, che in Brasile ancora abita sotto pseudonimo (Volkswagen Nivus), è quello a cui si possono aggrappare le speranze che Fiat Fastback, prima o poi, salga su un volo che dal Sudamerica lo porti anche nel Vecchio Continente. Come VW Taigo, anche Fiat Fastback appartiene alla categoria dei SUV coupé di taglia M. Una categoria che piace sia in America Latina, sia anche dalle nostre parti. Staremo a vedere, un business plan non si improvvisa dall'oggi al domani.

Fiat Fastback, il musetto è Pulse

GEMELLE DIVERSE Dopo il concept 2018, ecco i primi scatti di Fiat Fastback versione definitiva. Com'era dopotutto prevedibile, il design del modello di serie risulta più sobrio, assomigliando molto a una variante SUV coupé della collega di base meccanica Fiat Pulse. Che come Fastback, poggia sull'architettura MLA, specifica per i mercati sudamericani. Molto Pulse sono ad esempio i fari a LED, la griglia, il cofano, i parafanghi anteriori, le porte anteriori e il paraurti anteriore. In gallery, un confronto.

Fiat Fastback, molto SUV coupé

PASSIONE SUV COUPÈ Le cose cambiano verso la parte posteriore, con la coda completamente ridisegnata, a generare una silhouette più aerodinamica. Le luci a LED montate in alto e in senso orizzontale, il lunotto fortemente inclinato e lo spoiler integrato sul portellone seguono proprio la corrente coupé SUV. Lo sbalzo posteriore è più lungo rispetto alla Pulse, col paraurti a integrare un diffusore e un finto terminale di scarico. Più coupé, ma anche più sporty. L'esemplare delle foto è dipinto in tonalità White Banchisa con tetto nero a contrasto, gli accenti Dark Chrome e il rivestimento in plastica non verniciata tutt'attorno alla carrozzeria. Completano il look esterno i cerchi in lega a cinque razze con finitura diamantata, di diametro piuttosto piccolo.

DIGITALISMI Fiat Brazil ancora non pubblica le foto degli interni, anche se è lecito aspettarsi come l'abitacolo sarà un copia-incolla di quello della Pulse, ereditando quindi il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il touchscreen di infotainment da 10,1 pollici (almeno nelle versioni di fascia alta).

Gli interni di Fiat Pulse

MOTORI Fiat timida anche sui dettagli tecnici: i rapporti dei media locali suggeriscono come Fastback - sempre Pulse docet - monterà un turbo benzina da 1,0 litri da 130 CV e 200 Nm di coppia, con qualche chance anche per un benzina aspirato da 1,3 litri da 107 CV e 134 Nm. Laggiù non hanno tutta questa fretta di elettrificare ogni unità che passi dal convento. Cambio manuale o automatico CVT, trazione anteriore.

USCITA Conosceremo meglio Fiat Fastback nei prossimi mesi: l'auto dovrebbe fare il suo debutto in Brasile e Argentina, indicativamente, tra ottobre e novembre 2022. L'eventuale esportazione sarà una pista da percorrere. Per il momento, facciamo finta di niente, parallelismi con Volkswagen Taigo inclusi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/08/2022