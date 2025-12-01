Torna una Abarth 500 a benzina, dicono. Ma cosa c'è di vero?

Abarth starebbe studiando un ritorno ai motori a benzina con una nuova 500 Hybrid sportiva. Ecco cosa ha detto (davvero) Thorel

La testata inglese Autocar ne è certa: Abarth starebbe valutando il ritorno alle hot hatch a benzina, in particolare a una Abarth 500 basata sul pianale della nuova Fiat 500 Hybrid che Lorenzo ha provato solo pochi giorni fa.

Nuova Fiat 500 Hybrid

Cosa vogliono davvero i clienti Abarth

Il motivo è proprio quello che tutti gli appassionati del marchio si aspettano: il feedback dei clienti e il drastico calo delle vendite, che in UK ha visto immatricolare 273 auto da inizio anno contro le 954 unità dell'anno prima, quando l'ultimo modello a benzina è uscito di scena nel mese di agosto. Nel 2018, molto prima della conversione all'elettrico, le immatricolazioni erano state 5.631.

Autocar cita Gaetano Thorel, capo di Fiat/Abarth Europe, quando riporta che: ''Il cliente Abarth desidera un motore a combustione non solo per la potenza, ma perché fondamentalmente i clienti Abarth acquistano l'auto e poi la modificano con le proprie mani. Con quella elettrica non è possibile, quindi per loro è una limitazione: non possono mettere le mani sul motore e sul carburante, ed è per questo che il club Abarth non è molto soddisfatto di noi.''

L'Abarth 695 Biposto preparata da Old School, il motore

Cosa si può fare e cosa no

Secondo gli inglesi, Thorel ha confermato che la piattaforma modificata della Fiat 500e su cui si basa la nuova ibrida può, in teoria, sopportare una maggiore potenza. E se anche il tre cilindri aspirato della Hybrid, con 1,0 litri e 64 CV ''non può farlo'', Stellantis starebbe cercando una soluzione. ''Ci stiamo provando'', avrebbe detto Thorel, a conferma delle tesi degli inglesi.

Peccato che, in cerca di conferme, ho contattato un portavoce di Abarth e mi è stato ribadito quanto detto da Thorel solo pochi giorni prima, e cioè che Stellantis non ha un motore abbastanza potente e compatto per poter essere installato sulla piattaforma della 500 Hybrid. Che è quanto avevo io stesso sentito dire da Olivier Francois, CEO FIAT e capo del Marketing Stellantis, a margine della presentazione della Grande Panda.

Abarth: una vista laterale della 695 75° Anniversario

Tiriamo le conclusioni

L'ultimo ''Ci stiamo provando'', va sottolineato, è più del ''ci stiamo pensando'' di qualche tempo fa, ma ancora non sappiamo realmente se, rispetto agli studi di fattibilità di cui vi avevamo già raccontato i particolari, siano stati davvero fatti passi avanti oppure no. Allo stato attuale delle cose, l'unica cosa che pare assolutamente certa è che un'eventuale nuova Abarth 595, 695 o comunque mossa da un motore termico non arriverà a breve.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/12/2025