Nuova Fiat Panda Fastback: anticipazioni, rendering e foto spia

Un altro SUV-coupé è pronto ad aggiungersi alla lista e questa volta porta un nome che in Fiat pesa parecchio. Entro fine anno il marchio torinese presenterà una nuova compatta dalla linea fastback, destinata a giocare un ruolo chiave nella gamma globale.

Il modello, anticipato dal concept svelato a febbraio 2024, dovrebbe chiamarsi Panda Fastback e rappresenterà l’erede della Fastback sudamericana e della Tipo per Europa, Medio Oriente e Africa.

Intanto, la versione di serie ha già iniziato a farsi vedere: le prime foto spia arrivano dal Circolo Polare Artico, dove un prototipo è stato immortalato durante i test invernali. E questa volta il camuffamento lascia intuire molto più di prima.

Nuova Fiat Panda Fastback, il radiatore tradisce la motorizzazione termica

È davvero una Panda SUV-coupé

Rispetto ai muletti precedenti, il prototipo avvistato mostra un posteriore meno mascherato, confermando quello che ormai sembra evidente: Fiat ha scelto una carrozzeria a cinque porte con tetto spiovente, in pieno stile SUV-coupé.

La base tecnica è quella della Grande Panda, con piattaforma Stellantis Smart Car, e lo si capisce anche dai gruppi ottici posteriori, molto vicini a quelli del concept. Paraurti e portellone sono stati però resi più sobri, segno di un inevitabile passaggio dalla show car alla produzione di serie.

Interessante anche il lavoro fatto sul frontale: il montante A è stato ammorbidito nell’inclinazione, migliorando la continuità tra parabrezza e tetto. Davanti, fari e parte superiore del paraurti ricordano da vicino la Grande Panda, mentre la griglia inferiore adotta un disegno specifico.

Nuova Fiat Panda Fastback, 3/4 anteriore

Soluzioni concrete (e qualche compromesso)

Le maniglie delle porte e gli specchietti retrovisori arrivano direttamente dalla Grande Panda, così come i cerchi in acciaio a quattro bulloni del prototipo. I passaruota evidenziano una leggera protezione in plastica, quel tanto che basta per dare un look più “avventuroso”.

Sotto il piano di carico, però, non ci sono sorprese per chi conosce il segmento: sospensione posteriore a ponte torcente, una soluzione semplice ed economica, ormai standard tra le compatte europee.

Dal punto di vista tecnico, il raffreddamento del motore termico è ben visibile dalla presa d’aria inferiore, mentre lo scarico è singolo e ben nascosto dal diffusore posteriore.

Nuova Fiat Panda Fastback, la carrozzeria ha 5 porte

Motori: benzina, mild hybrid ed elettrico

La Fiat Panda Fastback dovrebbe riprendere integralmente l’offerta meccanica della Grande Panda. Al centro della gamma c’è il noto 1.2 turbo tre cilindri, disponibile sia in versione tradizionale sia mild hybrid a 48 Volt. Le potenze dovrebbero attestarsi tra 101 e 110 CV, con una coppia massima di 205 Nm a 1.750 giri.

Nella variante mild hybrid, il sistema elettrico aggiunge un motore da 29 CV e 55 Nm, con cambi che spaziano dal manuale a 6 marce al doppia frizione, sempre a sei rapporti.

Non mancherà nemmeno la versione 100% elettrica, che al momento eroga 111 CV e 125 Nm, con trazione anteriore. La trazione integrale non è prevista, anche se Fiat ha già mostrato un concept Grande Panda 4x4, lasciando la porta socchiusa per il futuro.

Nuova Fiat Panda Fastback, 3/4 posteriore

Autonomia e batteria: può crescere

Secondo i dati diffusi da Fiat Italia, la Grande Panda elettrica promette fino a 320 km di autonomia. La Panda Fastback, grazie a un passo più lungo, potrebbe però ospitare una batteria più capiente rispetto all’unità da 43,8 kWh attuale, migliorando così raggio d’azione e versatilità.

In attesa della presentazione ufficiale, una cosa è chiara: la Panda Fastback non è solo una Panda “allungata”, ma un tassello strategico per Fiat, pensato per intercettare gusti e mercati molto diversi tra loro. E se il prezzo sarà quello giusto, potrebbe diventare uno dei modelli più importanti della nuova era del marchio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/02/2026