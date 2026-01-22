Topolino crede che ci siano gli incentivi. E adesso costa (quasi) poco

Di ecobonus auto nel 2026 non se ne parla. Né ora, né per un bel pezzo. Per le microcar invece l'ecobonus nel 2026 ritorna e Topolino è talmente felice che la differenza, fino a quando il bonus non è attivo, ce la mette lui di tasca propria.

Una metafora fumettistica per presentare la notizia che Fiat Topolino è in promozione e che gennaio è un mese buono per comprarla, anche in assenza di incentivi quadriciclici.

Fiat Topolino è in promo, corri in edicol... in concessionaria!

Fino al 31 gennaio 2026, Topolino viene offerta a 7.550 euro, anziché a 9.890 euro come da listino. Fanno 2.340 euro in meno, praticamente uno sconto del 24%.

Conditio sine qua non per approfittare della promozione Fiat (valida pari pari anche su Topolino Dolcevita), quella di sottoscrivere un finanziamento Stellantis. Il piano proposto si articola così:

anticipo 3.356 euro

35 rate da 39 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 13,04%)

(TAN fisso 8,99%, TAEG 13,04%) maxirata finale 4.392 euro



Topolino Dolcevita è quella ''sportierata''

Se paghi cash, Fiat ti riconosce comunque 840 euro di sconto e Topolino te la porti a casa a 9.050 euro. Insomma, fai come ti senti.

Porte aperte il weekend del 24-25 gennaio, così la puoi provare per vedere se sboccia l'amore.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2026