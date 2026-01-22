Topolino crede che ci siano gli incentivi. E adesso costa (quasi) poco

Di ecobonus auto nel 2026 non se ne parla. Né ora, né per un bel pezzo. Per le microcar invece l'ecobonus nel 2026 ritorna e Topolino è talmente felice che la differenza, fino a quando il bonus non è attivo, ce la mette lui di tasca propria.
Una metafora fumettistica per presentare la notizia che Fiat Topolino è in promozione e che gennaio è un mese buono per comprarla, anche in assenza di incentivi quadriciclici.
Fiat Topolino è in promo, corri in edicol... in concessionaria!
Fino al 31 gennaio 2026, Topolino viene offerta a 7.550 euro, anziché a 9.890 euro come da listino. Fanno 2.340 euro in meno, praticamente uno sconto del 24%.
Conditio sine qua non per approfittare della promozione Fiat (valida pari pari anche su Topolino Dolcevita), quella di sottoscrivere un finanziamento Stellantis. Il piano proposto si articola così:
- anticipo 3.356 euro
- 35 rate da 39 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 13,04%)
- maxirata finale 4.392 euro
Topolino Dolcevita è quella ''sportierata''
Se paghi cash, Fiat ti riconosce comunque 840 euro di sconto e Topolino te la porti a casa a 9.050 euro. Insomma, fai come ti senti.
Porte aperte il weekend del 24-25 gennaio, così la puoi provare per vedere se sboccia l'amore.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Topolino 8 CV 5,4 kWh Dolcevita
|- / -
|9.890 €
|Topolino 8 CV 5,4 kWh
|- / -
|9.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Topolino visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Topolino