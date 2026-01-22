L'offerta del giorno

Topolino crede che ci siano gli incentivi. E adesso costa (quasi) poco

4 ore fa - Con finanziamento, il Topo in sconto di 2.340 euro. Fino al 31 gennaio

Con finanziamento, il Topo in sconto di 2.340 euro. Fino al 31 gennaio (ma poi gli incentivi per i quadricicli partono davvero)

Di ecobonus auto nel 2026 non se ne parla. Né ora, né per un bel pezzo. Per le microcar invece l'ecobonus nel 2026 ritorna e Topolino è talmente felice che la differenza, fino a quando il bonus non è attivo, ce la mette lui di tasca propria.

Una metafora fumettistica per presentare la notizia che Fiat Topolino è in promozione e che gennaio è un mese buono per comprarla, anche in assenza di incentivi quadriciclici.

Fiat Topolino è in promo, corri in edicol... in concessionaria!

Fino al 31 gennaio 2026, Topolino viene offerta a 7.550 euro, anziché a 9.890 euro come da listino. Fanno 2.340 euro in meno, praticamente uno sconto del 24%.

Conditio sine qua non per approfittare della promozione Fiat (valida pari pari anche su Topolino Dolcevita), quella di sottoscrivere un finanziamento Stellantis. Il piano proposto si articola così:

  • anticipo 3.356 euro
  • 35 rate da 39 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 13,04%)
  • maxirata finale 4.392 euro
     

Topolino Dolcevita è quella ''sportierata''

Se paghi cash, Fiat ti riconosce comunque 840 euro di sconto e Topolino te la porti a casa a 9.050 euro. Insomma, fai come ti senti.

Porte aperte il weekend del 24-25 gennaio, così la puoi provare per vedere se sboccia l'amore.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2026
Listino Fiat Topolino
AllestimentoCV / KwPrezzo
Topolino 8 CV 5,4 kWh Dolcevita - / -9.890 €
Topolino 8 CV 5,4 kWh - / -9.890 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Topolino visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Topolino
Logo Fiat
Fiat
