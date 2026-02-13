Fiat 600 è un SUV compatto da medaglia, che non ci crede abbastanza

Da Fiat 600 mi sarei aspettato un grande successo, ma mi pare ancora una grande incompresa. Perché è proprio un bel pacchetto tra stile, rapporto ingombri/spazio e dinamica di guida.

Il lancio con la sola versione 100% elettrica non l’ha aiutata a farsi conoscere e credo vada soltanto scoperta. Con l’allestimento speciale Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, è arrivato il suo momento per mettersi in mostra.

Fiat 600 Sport Milano Cortina, una 600 ''olimpica''

600 come mamma (Fiat) l'ha fatta: il design

Fiat 600 mi piacque già dalle prime foto rubate, quando vidi soltanto la sua coda. Compatta, quasi sportiva, ma comunque attenta a non rubare spazio interno, spesso immolato sull’altare del design ridicolmente spaziale, come per altre auto della sua categoria.

Uno stile personale nato con DNA Fiat 500 in una delle sue forme migliori che, ora, fa sembrare la Cinquecentona - 500X - un po’ goffa e cicciottella.

Fiat 600: il look è indovinato

In 4,18 metri di lunghezza contiene all’interno tutto quanto serve a un’auto funzionale e adatta a soddisfare esigenze differenti. In termini di abitabilità per umani, o di spazio per i bagagli (fino a 385 litri con 5 posti in posizione d’uso).

Anche all’interno lo stile di Fiat 600 non finisce di piacermi: semplice e personale come all’esterno. Bella la plancia pulita, con lo schermo centrale da 10 pollici basso e largo, funzionale senza proporre giga schermi televisivi.

L'abitacolo allegro e funzionale di Fiat 600

Con un infotainment che funziona bene, anche se per la navigazione meglio contare sulle app del proprio smartphone che sul TomTom onboard. Comodo e originale il pozzetto sotto ai pulsanti del cambio, ampio e con la copertura Tunnel Pad Cover inspirata alle cover dei tablet.

Una 600 in forma olimpica: la serie limitata

La versione speciale di Fiat 600 dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 nasce sull’allestimento Sport, versione che rimarrà a listino anche quando terminerà la disponibilità della versione dedicata ai Giochi, firmata da un badge sul montante centrale.

Fiat 600 Sport Milano Cortina la riconosci (anche) così

Un allestimento in listino al medesimo prezzo della Fiat 600 La Prima, pensato a chi preferisce un allestimento più sportivo, piuttosto che più elegante.

La sua natura sportiva è sottolineata dalle finiture brunite o in nero lucido all’esterno e anche all’interno. Completano il look sportivo i cerchi da 18 pollici e i sedili sportivi regolabili elettricamente e riscaldabili - quello di guida anche con funziona massaggiante - rivestiti in tessuto Feeltek, che al tatto ricorda l'Alcantara. Gli anteriori presentano anche un materiale nero specifico nero per la fascia che percorre da parte a parte la plancia.

Sedili sportivi, materiali gradevoli

Ai sette colori disponibili per tutte le Fiat 600, la versione Milano Cortina 2026 aggiunge il Verde Mediterraneo, una sorta di giallo acido che tende al verde lime, abbinabile anche al tetto nero.

Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è disponibile con i motori Hybrid da 110 e 145 cavalli, oltre che nella sua versione Abarth 600e Competizione da 280 cavalli.

C'è anche Abarth 600e Competizione Milano Cortina

Serie speciale da slalom speciale: il feeling di guida

E arriviamo all’ulteriore aspetto che mi fa piacere Fiat 600, la dinamica di guida.

Se le auto moderne sono considerati ormai alla stregua di elettrodomestici, Fiat 600 è un gran bell'elettrodomestico che rende la guida facile a chi pensa all’elettrodomestico su ruote, che rende la guida piacevole a divertente a chi ancora apprezza le auto che si guidano bene.

Fiat 600 Hybrid si guida facile, ma anche (quasi) sportiva

Sterzo leggero e preciso, assetto granitico e preciso fanno il paio coi motori Hybrid, motori in realtà mild hybrid che si comportano come full hybrid per la loro capacità di utilizzare tanto la marcia puramente elettrica, che sia nel traffico ma anche a 80 all’ora in statale. Sono motori tre cilindri brillanti e anche ben insonorizzati che non fanno storcere il naso, e l’orecchio, a chi non apprezza i motori con questa architettura.

''Nonostante'' sia una EV: l'arma segreta di Abarth 600e

Abarth 600e Competizione ha una chicca capace di farla piacere anche a chi non ama e non è ancora pronto alla trazione 100% elettrica.

Abart 600e Competizione: 280 cv elettrici

A parte i 280 cv, che sono tanti anche se sono elettrici, ovvero con tanta spinta istantanea ma senza l’allungo dei motori termici sportivi, la cavalleria è tenuta a bada in curva da un differenziale meccanico Torsen, una chicca che si apprezza quando si spinge a fondo e si narcotizza il controllo di trazione nella capacità di spingere la Abarth 600e all'interno della curva.

Il Torsen crea un collegamento col passato, quando tutto aveva il sapore meccanico, di ingegneria raffinata, piuttosto che controlli elettronici da nerd.

Col Torsen, curvare stretti è un'altra cosa

Prezzi e promozioni

Se il prezzo base di una Fiat 600 hybrid parte dai 25.850 della versione Pop 110 cv, 1.000 euro in più per la 145 cv, l’edizione Milano Cortina 2026 è disponibile rispettivamente per 30.350 euro e 31.350 euro. L'Abarth 600e Competizione olimpionica costa 46.250 euro.

Fiat 600 Sport Milano Cortina da 30.350 euro

A farsi andare bene il prezzo di Fiat 600 in tutte le sue forme, viene in aiuto il digestivo della promozione. Che in caso di finanziamento e rottamazione fa scendere la cifra fino a 18.950 euro per la Pop 110 cv, a 23.450 euro o 24.450 euro per Fiat 600e Edizione Milano Cortina 2026. E fino a 41.950 euro per l'edizione olimpionica di Abarth 600e Competizione.

Per informazioni più precise e complete sulle promozioni Fiat 600, consultare il configuratore please.

