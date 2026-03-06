Fiat Grande Panda cambia nome in Brasile e diventa Argo: ecco i brevetti

Fiat Grande Panda (qui la nostra prova) è un modello globale e presto uscirà dall'Europa per arrivare in altri mercati tra cui quello del Sud America. La casa automobilistica ha infatti registrato in Brasile il brevetto di una nuova vettura dall'aspetto del tutto simile a quello della Grande Panda che conosciamo molto bene. Sul mercato sudamericano, però, il nome sarà diverso, infatti, sarà la nuova Fiat Argo. Lo sappiamo perché in un'intervista di un po' di tempo fa ai colleghi francesi di Auto Infos, il numero uno di Fiat, Olivier Francois aveva raccontato che per il Brasile, la Grande Panda sarebbe diventata Argo. Si trattava della stessa intervista in cui il CEO ha spiegato che le Fiat stanno iniziando a costare troppo.

Trova le differenze

Fiat Argo

Che la nuova Fiat Argo fosse la gemella della Grande Panda se ne parlava comunque da diverso tempo e del resto in rete circolavano già alcune foto spia che lo confermavano. Tuttavia, non era ancora chiaro quante differenze ci sarebbero state tra i due modelli. Il brevetto depositato in Brasile permette di rispondere a questo quesito. A quanto pare, le differenze tra il modello europeo e quello sudamericano saranno davvero minime. Come possiamo vedere, almeno esteriormente, le differenze dovrebbero limitarsi alle portiere e al portellone posteriore dove non sarà stampato direttamente sulla lamiera il nome Panda. Per il resto, non sembrano esserci ulteriori modifiche.

Fiat Argo

Va detto che la vecchia Fiat Argo è un modello completamente differente, con forme da hatchback più tradizionale. Gli interni della nuova Fiat Argo non si differenzieranno troppo da quelli della Grande Panda europea tranne, a quanto pare, per la scelta dei materiali. Si privilegerà la riduzione dei costi e quindi saranno utilizzate plastiche convenzionali e la plancia adotterà linee più sobrie. Per quanto riguarda, invece, i motori, pare che sotto al cofano non troveremo le stesse unità della Grande Panda europea. Al loro posto, sembra che saranno scelti un motore Firefly benzina aspirato da un litro di cilindrata da circa 75 CV oltre a un Mild Hybrid a 12 V già usato su Pulse e Fastback.

Fiat Argo

La nuova Fiat Argo sarà anche elettrica? Per il momento non lo sappiamo ma pare difficile vista la volontà di contenimento prezzi. Il debutto del nuovo modello per il mercato sudamericano è atteso entro l'anno. Grande Panda sarà poi venduta anche altrove e precisamente nell'area Africa-Medio Oriente. Nel sapremo molto di più nel corso dei prossimi mesi ma pare chiaro che questo modello sia molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026