Nuova Fiat 500 Hybrid alla prova consumi: è lei la regina della città?

Prova completa della Fiat 500 Hybrid 2026: design e interni, impressioni di guida, consumi reali, scheda tecnica, dotazioni e prezzi

Derivata dalla 500 elettrica, con un ardito trapianto di cuore che ha messo un motore a benzina dove non avrebbe dovuto starci, la nuova Fiat 500 Hybrid era la versione che la maggior parte del pubblico aspettava con ansia.

Al debutto ha fatto discutere per uno sprint da boccista, più che da olimpionico, ma all'epoca la sua dote migliore non era emersa con chiarezza. L'ho scoperta in questa prova su strada.

Fiat 500 Hybrid 2026, la cromatura distintiva dell'allestimento Torino

La 500 la riconosci al primo sguardo: da quando è nata nel 1957 a oggi, passando per la rinascita in chiave moderna sotto Marchionne, nel 2007, ha via via accresciuto la propria riconoscibilità con un carisma da leone del palcoscenico.

La più recente incarnazione, derivata dal modello elettrico, non sfugge alla regola, aggiungendo vezzose cromature all'altezza dei finestrini laterali posteriori, che alzano l'asticella della qualità percepita.

Apro la porta, che ha il suono delle cose solide, e il colpo d'occhio cade su un abitacolo ben rifinito. Vero, tolti due sottili strati in tessuto morbido sui braccioli dei pannelli porta, le plastiche sono rigide e nere: niente cromature o indici colorati neppure sui nottolini per il comando dello start and stop e il volume della radio, che trovo sul prolungamento del bracciolo centrale.

Ciò nonostante, il total black della parte bassa dell'abitacolo crea un bel contrasto con il cielo chiaro e mette sapientemente in risalto i due veri protagonisti della scena: la plancia e i sedili.

Fiat 500 Hybrid 2026, l'interno

La prima è verniciata in tinta con la carrozzeria e dotata di una cornice grigia a contrasto, per un effetto wow assicurato; i secondi, nell'allestimento Torino dell'auto in prova, sono vestiti di un elegante tessuto pied de poule, reso ancora più stiloso da inserti in ecopelle all’altezza delle spalle.

Insomma, per dirla chiaramente, la 500 ti conquista ancora prima di metterla in moto, per uno stile inimitabile che scatena il desiderio di vedertici a bordo. Anzi, di indossarla. Come un completo di Armani o un gioiello di Bulgari.

Poi, certo, la 500 la conosciamo bene. Lo spazio è quello che è, con due posti comodi davanti e due un po' striminziti dietro: sufficienti per andare a prendere i bambini a scuola o per caricare un set di mazze da golf, ma risicati per due adulti.

Decorosa la capienza del bagagliaio, che con 183 litri e una conformazione regolare è ben sfruttabile fino all'ultimo decimetro cubo. Con l'opzione di reclinare gli schienali posteriori e ricavare un vano da 440 litri le volte che vai a far spese all'IKEA.

Fiat 500 Hybrid 2026, il bagagliaio coi sedili reclinati

La qualità trasuda dai comandi fisici, che trovo sulle razze del volante (computer di bordo, vivavoce e cruise control) e a centro plancia per il climatizzatore: bella la plastica lucida dei tasti, incastonati con cura.

Poi, certo, la 500 è un'auto moderna, che sfoggia una strumentazione digitale completa e ben leggibile accanto a un touch screen per l'infotainment dai menu un po' affollati: icone e scritte tanto piccole quanto numerose non aiutano a renderlo intuitivo. Per usarlo in scioltezza bisogna prendersi il tempo di conoscerlo (ad auto ferma).

Come su tanti altri modelli Stellantis, anche sulla 500 Hybrid trovo alcuni comandi dietro le razze del volante: anche quelli sono tutti da scoprire con calma, ma dalle mie prime prove il pulsantino tondo dietro la razza sinistra cambia le stazioni radio e la ribaltina rettangolare a destra regola il volume.

Pur con pochi altoparlanti, la resa acustica dell'impianto audio mi ha convinto: forse non sarà super-avvolgente, ma ha toni equilibrati e suoni molto puliti. Dote importante per un'auto che passerà gran parte della propria esistenza nel traffico di una metropoli. L'alzacristalli? Ha la discesa automatica ma non la risalita automatica, scoprirò poi al casello.

Alla guida della Fiat 500 Hybrid 2026,

Mi siedo al volante della 500 ibrida e la posizione non mi convince al 100%: il sedile non è regolabile in altezza e lo specchio retrovisore centrale intralcia un po' la visuale. Ma il fastidio è momentaneo, visto che dopo poche centinaia di metri non ci faccio più caso.

Lo sterzo è leggerissimo e il motore è subito pronto sotto al piede: la proverbiale agilità della supermini torinese non è andata perduta. Il cambio mi piace da matti: ha un bel pomellone lucido che sembra fatto di bachelite, per suggestioni vintage.

Riempie bene la mano e ha innesti secchi e precisi, con una corsa della leva molto corta. Tutto ciò lo rende godurioso da adoperare ed è un'ottima cosa, perché sulla 500 il cambio va usato parecchio, e perché quello automatico non è previsto neppure in opzione.

Il cambio si usa molto per due motivi. Primo per limitare al massimo i consumi, passando rapidamente ai rapporti più lunghi e arrivando ai 50 km/h in quinta marcia. Secondo, perché il sistema ibrido recupera energia tramite il freno motore, quindi è necessario accompagnare i rallentamenti con opportune scalate, se si vuole sfruttare l'efficienza data dalla batteria.

Fiat 500 Hybrid 2026, leva del cambio a 6 marce

Di solito, sulle ibride, tutto questo lo fa il cambio automatico, ma se si adottano questi accorgimenti, i consumi fanno invidia a una mild-hybrid e non è poco, considerando che qui il motore può contare su appena 12 V di supporto elettrico, mentre una mild-hybrid come la Grande Panda ne ha quattro volte tanto.

Anche premendo l'acceleratore a tavoletta con insistenza, dicimocelo, la progressione della 500 non è entusiasmante. Proprio come già sapevamo. Però è molto lineare, quasi da auto elettrica. E in città non sento affatto il bisogno di avere più cavalli o newtonmetro di coppia.

In autostrada le cose cambiano un po' e con soli 65 CV e 92 Nm raggiungere i 130 km/h consentiti dal codice è un esercizio di pazienza. Una volta lanciati, però, il comfort è buono, con un'insonorizzazione decorosa e sospensioni che lavorano bene (anche se sul pavé cittadino qualche scossone l'avevo sentito, per via di barre stabilizzatrici dal piglio deciso).

Prova della Fiat 500 Hybrid 2026

Insomma, i lunghi viaggi non sono una Mission Impossible. Solo, è meglio non avere fretta. Niente guida autonoma, però. Rispondono invece presente il cruise control non adattivo e un mantenimento di corsia dai modi delicati, che si spegne con due pressioni sul satellite sinistro.

Tra le curve, lo sterzo non comunica quasi nulla, perché leggerissimo. Sembra un controller della Nintendo: preciso, ma collegato... al nulla. Gradevole invece il sound, che in genere fa il timido, ma se tiri le marce sfodera una voce piuttosto ruvida e maschia, che può ricordare (in piccolo) le 500 Abarth a benzina.

In conclusione, la 500 perde un po’ di versatilità verso un’ottimizzazione da city car pura. Non è più la tuttofare ch’era un tempo, ma vede i consumi ridursi ancora per un impiego urbano sempre più senza pensieri. Inoltre rimane tra le supermini più stilose. Se solo avesse il cambio automatico…

Motore 999 cc, 3 cilindri, benzina, micro hybrid Potenza 65 CV Coppia 92 Nm Velocità 155 km/h 0-100 km/h 16,2 secondi Cambio manuale a 6 marce Trazione anteriore Dimensioni 3,63 x 1,68 x 1,53 m Bagagliaio da 183 a 440 litri Peso O.D.M. con conducente 1.066 kg Prezzo da 19.900 euro

Lato consumi, la nuova 500 con sistema micro-ibrido a 12 V (le mild hybrid sono di solito a 48 V) ha mostrato un'efficienza notevole in tutti i frangenti del nostro circuito-prova del MotorRing.

In città, con poco traffico, ha registrato una media di 5,9 l/100 km, mentre con traffico molto congestionato potete aspettarvi circa un litro di benzina in più ogni cento chilometri.

Eccellente anche il comportamento in autostrada, dove la piccola Fiat si è accontentata di 6,2 l/100 km a 130 km/h costanti, con cruise control attivo. Il meglio di sé l'ha dato però nel percorso extraurbano, dove ha consumato appena 4,5 l/100 km.

La prova si è conclusa con una media di 5,5 l/100 km: dato vicinissimo ai 5,3 l/100 km dichiarati dalla casa. Chapeau!

Consumo Urbano Extraurbano Autostradale Medio l/100 km 5,9 4,5 6,2 5,5 km/l 16,9 22,2 16,1 18,2

La Fiat 500 Hybrid in prova è in allestimento lancio Torino, con carrozzeria Berlina: due porte e quattro posti, ai quali accedi reclinando i sedili anteriori.

Prezzo? 20.900 euro, con avviamento keyless, clima automatico, cruise control, sensori crepuscolare, pioggia e parcheggio di serie. L’infotainment ha lo schermo da 10,25 pollici, con radio DAB, Apple CarPlay wireless, Android Auto e alcuni servizi connessi.

I prezzi della versione berlina vanno da 19.900 a 24.400 euro; la versione Cabrio costa 3.000 euro in più, mentre la versione 3+1, con una semi-porta aggiuntiva sul lato destro, che si apre controvento e agevola l'ingresso ai sedili posteriori, è disponibile solo elettrica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/03/2026