Davvero ci sarà una FIAT Grande Panda Abarth?

Si torna a parlare del progetto di una possibile FIAT Grande Panda firmata Abarth. Non è infatti la prima volta che emergono indiscrezioni su questo progetto e questa volta a rilanciarle ci pensano i colleghi inglesi di Autocar.

Una Grande Panda Abarth?

Oggi, la Casa dello Scorpione propone solamente due modelli basati sulla FIAT 500 e sulla FIAT 600, entrambi 100% elettrici. Il gradimento dei clienti, però, non è stato particolarmente elevato tanto che da diverso tempo si parla di un ritorno di Abarth a modelli con motorizzazioni endotermiche. Pure FIAT, del resto, è ritornata a puntare sulle motorizzazioni tradizionali per aumentare le vendite. Pensiamo ad esempio alla nuova 500 ibrida basata sulla piattaforma della 500 elettrica. Contestualmente, la casa automobilistica ha lanciato sul mercato la nuova Grande Panda che è proposta con motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche.

Secondo i colleghi inglesi, FIAT punta ad ampliare la sua gamma di modelli derivati ​​dalla Grande Panda nell'ambito dei suoi piani di crescita e questo potrebbe rappresentare un'opportunità per Abarth. Infatti, fonti di Autocar affermano che l'azienda sta già lavorando a una versione più sportiva della Grande Panda, sebbene non abbia ancora ricevuto l'approvazione definitiva per la produzione. Parlando con Gaetano Thorel, responsabile di Abarth e FIAT Europa sull'arrivo di una possibile versione sportiva della Grande Panda, il manager ha affermato che ''certamente sfrutteremo l'eredità di Abarth per qualcos'altro. Questo è tutto ciò che possiamo dire al momento''.

Come potrebbe essere?

A quanto pare si starebbe lavorando internamente ad un concept design di una Grande Panda più sportiva. Al momento, però, non ci sono informazioni precise su che motorizzazioni potrebbe utilizzare. Nessun modello basato sulla piattaforma Smart Car ad oggi è proposto in una versione più sportiva. La casa automobilistica ha già presentato un concept di Grande Panda 4x4 e, sebbene non siano stati forniti dettagli sulla motorizzazione di tale vettura, dovrebbe adottare un asse posteriore elettrificato con la presenza quindi di una piccola unità elettrica. Questa architettura, secondo i colleghi inglesi, potrebbe essere impiegata per offrire maggiore potenza ad in ipotetico modello Abarth.

Difficile invece pensare ad un modello 100% elettrico e non solo per una questione tecnica visto che i clienti Abarth hanno già fatto capire che prediligono motorizzazioni tradizionali. Inoltre, non possiamo non ricordare che sia Thorel che Olivier François, CEO di Fiat e Abarth, in passato si sono espressi apertamente sulla possibilità che Abarth stia valutando un ritorno all'offerta di versioni con motore a combustione interna, data la continua domanda di tali modelli da parte degli acquirenti.

Quindi, qualcosa si starebbe muovendo. Ne capiremo di più nei prossimi mesi, forse già il 21 maggio quando Stellantis presenterà il nuovo piano industriale e quindi emergeranno maggiori indicazioni sui nuovi modelli in arrivo marchio per marchio. Ma se arrivasse una Grande Panda Abarth endotermica o ibrida, vi piacerebbe?

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026