Ufficiale, la nuova Lancia Gamma sarà al Salone di Parigi 2026: cosa aspettarsi

Linea da fastback e sarà sia ibrida e sia 100% elettrica: produzione a Melfi

Nuova Lancia Gamma sarà presente al Salone dell'Auto di Parigi che si terrà dal 12 al 18 ottobre. Lo ha annunciato Stellantis che ha confermato la sua partecipazione a questo importante appuntamento dove i suoi marchi porteranno diverse novità. Il Salone di Parigi sarà il palcoscenico scelto per il debutto o per la prima apparizione pubblica del nuovo modello? Lancia per il momento afferma solo che ''esporrà'' e non che presenterà la nuova Gamma. In ogni caso, per la casa automobilistica il Salone di Parigi segnerà l'inizio di un nuovo capitolo della sua storia, dato che sarà portata al debutto la nuova ammiraglia che sarà proposta sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche.

Prodotta a Melfi, ecco cosa sappiamo

Nuova Lancia Gamma poggerà sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e sarà prodotta all'interno della fabbrica di Melfi. Grazie ad una serie di foto spia abbiamo già visto su strada alcuni muletti del nuovo modello che hanno permesso di farsi un'idea più precisa di quello che sta arrivando. Non si tratterà di un crossover in stile classico in quanto si caratterizzerà per una linea da fastback e dovrebbe presentare una lunghezza di circa 4,7 metri. Significa che entrerà nel segmento D di mercato. Nuova Gamma adotterà la filosofia di design che ha fatto il suo debutto sulla nuova Ypsilon. Il frontale, in particolare, mostrerà una reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia anticipato dal concept Pu+Ra HPE. In breve, uno stelo verticale al centro illuminato e una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale.

Nuova Lancia Gamma: i test sulla neve

Per l'abitacolo possiamo immaginarci interni raffinati con l'utilizzo di materiali e finiture ricercate. Ovviamente non mancherà la tecnologia, con la strumentazione digitale e al centro della plancia l'ultima evoluzione del sistema infotainment Lancia.

Ibrida ed elettrica

Piattaforma STLA Medium come già accennato all'inizio e questo permette già di farci una prima idea delle motorizzazioni dato che questa architettura è già stata ampiamente utilizzata dal Gruppo Stellantis su diverse nuove vetture. Dunque, il nuovo modello sarà innanzitutto Mild Hybrid con il solito 3 cilindri di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all'interno un'unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema sarà quindi di 145 CV. Ci sarà anche la versione Plug-in? Possibile ma forse solo in un secondo momento. Inizialmente, assieme alla Mild Hybrid, arriverà anche la nuova Lancia Gamma 100% elettrica che nella versione con più autonomia dovrebbe offrire una percorrenza di oltre 700 km. Dato che adesso abbiamo una data per il debutto della nuova ammiraglia Lancia, è possibile che presto arrivino maggiori informazioni.

E se fosse così?

Nuova Lancia Gamma, 3/4 anteriore - Immagine generata con AI

In passato abbiamo provato a immaginarci, attraverso un render, le forme finali della nuova Gamma partendo dalle foto spia circolate fino a questo momento. Se l'aspetto finale fosse davvero così, vi piacerebbe?

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026