Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa

L’edizione 2026 del Rallye Monte-Carlo ha segnato il ritorno ufficiale del marchio Lancia nelle competizioni rallistiche internazionali. Il round inaugurale del FIA World Rally Championship è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente complesse, con una presenza massiccia di neve e ghiaccio che non si registrava con tale intensità da oltre un decennio. In questo scenario, la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha affrontato la sua prima uscita ufficiale nella categoria WRC2.

Lancia: prestazioni incoraggiante e successi di prestigio

Il debutto della vettura italiana è stato contraddistinto da riscontri cronometrici di rilievo. Nel corso dell'evento, la Lancia Ypsilon Rally2 ha ottenuto complessivamente 8 vittorie di prova speciale nella classe WRC2. Di queste, sette sono state siglate da Yohan Rossel e una da Nikolay Gryazin. Particolarmente significativa è stata la tappa conclusiva di domenica, dove Rossel ha vinto tutte e quattro le prove disputate nella sua categoria, inclusa quella conclusiva sul Col de Turini.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Yohan Rossel (Lancia)

Grazie a questi risultati, Rossel ha ottenuto il primato assoluto nella classifica ''Super Sunday'', che tiene conto esclusivamente dei tempi dell'ultima giornata, posizionandosi davanti anche alle vetture di classe superiore Rally1. Nella Power Stage finale, il pilota francese ha inoltre fatto segnare il quinto tempo assoluto, incassando un punto nella classifica generale del mondiale piloti. Al termine del weekend, il team Lancia Corse occupa la prima posizione nella classifica dedicata ai team WRC2.

L'andamento della gara e gli imprevisti tecnici

Nonostante la velocità mostrata nelle singole prove, il risultato complessivo dei due equipaggi Lancia è stato condizionato da alcuni errori ed episodi di gara. Yohan Rossel ha compromesso le sue possibilità di vittoria nella classifica generale WRC2 già nella giornata di giovedì, a causa di un contatto con un muretto nella prima prova speciale che lo ha costretto al ritiro temporaneo e al rientro con la formula del Super Rally.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Yohan Rossel (Lancia)

Analoga sorte è toccata a Nikolay Gryazin. Dopo aver occupato la testa della classifica WRC2 nelle fasi iniziali, il bulgaro ha riportato danni alla sospensione posteriore nella SS2. Successivamente, durante la SS12, Gryazin è uscito di strada su un tratto ghiacciato, danneggiando nuovamente la sospensione e dovendosi ritirare per la giornata di sabato. L'equipaggio ha poi concluso l'evento al sesto posto della classifica WRC2.

Rossel: ''Il problema non è stato la macchina''

Al termine della gara, i vertici del team e i piloti hanno analizzato i dati raccolti. Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha dichiarato: ''Questo risultato conferma la solidità di un progetto costruito con rigore tecnico e una visione chiara. Monte-Carlo è uno dei rally più impegnativi della stagione e, anche se non tutto è andato secondo i piani, il team ha dimostrato una vettura competitiva''.

Yohan Rossel ha invece posto l'accento sulla necessità di una condotta di gara impeccabile: ''Se vuoi vincere il Rallye Monte-Carlo, non puoi permetterti errori nell’arco di tutta la gara. Purtroppo ne abbiamo commesso uno sulla SS1. Questo weekend il problema non è stata la macchina''. Sulla stessa linea Nikolay Gryazin, che ha commentato: ''La vettura fa esattamente quello che le chiedo; ora devo essere io a fare meglio. Questo è stato il Rallye Monte-Carlo più difficile che abbia mai disputato''.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Nikolay Gryazin (Lancia)

Infine, il Team Principal Didier Clément ha sottolineato il valore tecnico della domenica: ''Questo evento ha messo in particolare evidenza le prestazioni della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Ricorderemo la performance di Yohan Rossel nella giornata di domenica, con il miglior tempo in ogni prova speciale e la vittoria nella classifica assoluta Super Sunday''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/01/2026