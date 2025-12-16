M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks

Si completa il campo partenti del prossimo Mondiale Rally. M-Sport Ford ha comunicato la line-up per la stagione 2026 del FIA World Rally Championship. Le due Ford Puma Rally1 saranno affidate al confermato Josh McErlean e alla novità Jon Armstrong.

Armstrong promosso dall'Europeo

Armstrong e il suo copilota Shane Byrne compiono il salto nella massima categoria dei rally dopo una solida stagione nel FIA European Rally Championship disputata sempre con M-Sport, mentre McErlean ed Eoin Treacy sono stati confermati per un secondo anno di programma completo dopo aver maturato esperienza al volante della Rally1 nel corso del 2025. Entrambi gli equipaggi irlandesi inizieranno la stagione al Rallye Monte-Carlo, appuntamento inaugurale del campionato previsto a gennaio.

Due volte vice-campione del mondo Junior WRC, Armstrong approda in Rally1 dopo aver chiuso al secondo posto l’ERC 2025, conquistando diversi podi e con una doppietta di successi nei due appuntamenti finali, il Rally Ceredigion e il Rally Croazia. La promozione rappresenta un ulteriore passo in una carriera costruita quasi interamente su vetture Ford.

La conferma di McErlean arriva dopo un anno di debutto tra le Rally1 nel quale ha ottenuto come miglior risultato il settimo posto assoluto in tre occasioni, su percorsi molto diversi tra di loro: al Rallye Monte-Carlo, al Rally Finlandia e nel Rally Europa Centrale.

Millener: ''Armstrong impossibile da ignorare''

Il team principal di M-Sport Ford, Richard Millener, ha spiegato come la forma mostrata da Armstrong nel finale di stagione dell'ERC abbia reso la scelta naturale: ''Jon stava lavorando verso questa opportunità da molto tempo. Le sue prestazioni nell’ERC nella parte finale della scorsa stagione lo hanno reso impossibile da ignorare. Vorrei ringraziare la Motorsport Ireland Rally Academy per il supporto garantito durante tutta la stagione 2025 e non vedo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra partnership in vista del 2026''.

Armstrong ha descritto l’accesso alla top class del Mondiale come il coronamento di un obiettivo coltivato a lungo: ''Sono ovviamente molto grato per l’opportunità di guidare una Rally1. È qualcosa per cui ho lavorato fin da quando ero molto giovane, quindi poter finalmente competere nella massima categoria dei rally è decisamente un sogno che si realizza. Ovviamente ci sono stati anni in cui le cose non sono andate per il verso giusto e non eravamo sicuri che sarebbe mai successo, ma abbiamo disputato una stagione ERC molto forte, mostrando il nostro potenziale, e a quel punto è naturale voler vedere cosa si può fare nel Mondiale''.

WRC 2025, Rally Finlandia: Josh McErlean (Ford)

Anche McErlean guarda al 2026 con entusiasmo, pronto a capitalizzare quanto appreso nel suo primo anno in Rally1: ''Abbiamo fatto progressi concreti nel corso del 2025 e sono entusiasta di costruire su tutto ciò che abbiamo imparato. Mi sento in una posizione mentale completamente diversa rispetto a questo periodo dello scorso anno: più forte, più lucido e pronto a godermi la sfida che ci attende''.

Attesi altri annunci

Il comunicato di oggi conferma la bocciatura di Gregoire Munster, protagonista di troppi errori nel corso del 2025, e il mancato ingaggio a tempo pieno di Martins Sesks. A riguardo, M-Sport Ford ha comunicato che ulteriori annunci riguardanti la composizione completa della line-up 2026 verranno effettuati nelle prossime settimane. Come negli ultimi anni, è probabile che diversi equipaggi si alterneranno sulla terza Ford Puma.

