WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori

Le classifiche generali dei mondiali piloti e costruttori del WRC 2026 aggiornate dopo ogni rally
Il Rallye Monte Carlo 2026 spinge subito le quotazioni dei piloti Toyota per il titolo Mondiale e in particolare quelle di Oliver Solberg. Elfyn Evans limita i danni grazie ai punti di Super Sunday e Power Stage, mentre inizia inseguendo Sebastien Ogier che parteciperà anche a qualche evento in meno rispetto ai rivali Già lontani i piloti Hyundai, con un bottino inferiore che si rispecchia anche nella classifica Costruttori. Primi due punti assoluti per Matteo Fontana grazie al quarto posto nella classifica della domenica, 

CLASSIFICA PILOTI WRC 2026 DOPO IL RALLYE MONTECARLO

Pos Pilota Auto Punti
1 Oliver Solberg Toyota 30
2 Elfyn Evans Toyota 26
3 Sebastien Ogier Toyota 18
4 Adrien Fourmaux Hyundai 17
5 Thierry Neuville Hyundai 10
6 Leo Rossel Citroen 8
7 Takamoto Katsuta Toyota 6
8 Yohan Rossel Citroen 6
9 Roberto Daprà Skoda 4
10 Matteo Fontana Ford 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI WRC 2026 DOPO IL RALLYE MONTECARLO

Pos Costruttore Punti
1 Toyota 59
2 Hyundai 35
