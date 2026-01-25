WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori

- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Le classifiche generali dei mondiali piloti e costruttori del WRC 2026 aggiornate dopo ogni rally
Benvenuto nello Speciale WRC 2026, composto da 10 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WRC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
Il Rallye Monte Carlo 2026 spinge subito le quotazioni dei piloti Toyota per il titolo Mondiale e in particolare quelle di Oliver Solberg. Elfyn Evans limita i danni grazie ai punti di Super Sunday e Power Stage, mentre inizia inseguendo Sebastien Ogier che parteciperà anche a qualche evento in meno rispetto ai rivali Già lontani i piloti Hyundai, con un bottino inferiore che si rispecchia anche nella classifica Costruttori. Primi due punti assoluti per Matteo Fontana grazie al quarto posto nella classifica della domenica,
CLASSIFICA PILOTI WRC 2026 DOPO IL RALLYE MONTECARLO
|Pos
|Pilota
|Auto
|Punti
|1
|Oliver Solberg
|Toyota
|30
|2
|Elfyn Evans
|Toyota
|26
|3
|Sebastien Ogier
|Toyota
|18
|4
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|17
|5
|Thierry Neuville
|Hyundai
|10
|6
|Leo Rossel
|Citroen
|8
|7
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|6
|8
|Yohan Rossel
|Citroen
|6
|9
|Roberto Daprà
|Skoda
|4
|10
|Matteo Fontana
|Ford
|2
CLASSIFICA COSTRUTTORI WRC 2026 DOPO IL RALLYE MONTECARLO
|Pos
|Costruttore
|Punti
|1
|Toyota
|59
|2
|Hyundai
|35
VEDI ANCHE
Pubblicato da Luca Manacorda, 25/01/2026
Tags