Rallye Monte Carlo 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Benvenuto nello Speciale WRC 2026, composto da 7 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WRC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

Le tre speciali del giovedì hanno regalato subito spettacolo, complici le condizioni meteo davvero estreme, ma il Rallye Monte Carlo 2026 è già pronto a rimettersi in moto con la giornata più impegnativa di questa edizione. Sono sei le speciali in programma oggi, per quasi 130 km cronometrati distribuiti dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando si correrà in notturna. Si riparte con Oliver Solberg saldamente leader ed Elfyn Evans all'inseguimento, mentre Sebastien Ogier per ora deve lottare per un piazzamento sul podio.

RALLYE MONTE CARLO 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra locale
SS4 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 17.95 km 09:04
SS5 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 28.70 km 10:32
SS6 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 17.79 km 11:50
SS7 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 17.95 km 15:16
SS8 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 28.70 km 16:44
SS9 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 17.79 km 18:05
