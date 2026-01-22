Rallye Monte Carlo 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
Dopo l'emozionante avvio di ieri, arriva la giornata più impegnativa con sei speciali in programma
Le tre speciali del giovedì hanno regalato subito spettacolo, complici le condizioni meteo davvero estreme, ma il Rallye Monte Carlo 2026 è già pronto a rimettersi in moto con la giornata più impegnativa di questa edizione. Sono sei le speciali in programma oggi, per quasi 130 km cronometrati distribuiti dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quando si correrà in notturna. Si riparte con Oliver Solberg saldamente leader ed Elfyn Evans all'inseguimento, mentre Sebastien Ogier per ora deve lottare per un piazzamento sul podio.
RALLYE MONTE CARLO 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|SS4
|Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1
|17.95 km
|09:04
|SS5
|St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1
|28.70 km
|10:32
|SS6
|La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1
|17.79 km
|11:50
|SS7
|Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2
|17.95 km
|15:16
|SS8
|St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2
|28.70 km
|16:44
|SS9
|La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2
|17.79 km
|18:05
