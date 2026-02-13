Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO

Il Rally Svezia 2026 è scattato con la SS1 Umea disputata in notturna nei pressi della cittadina che ospita il rally scandinavo. Nonostante si disputi su neve e ghiaccio, si tratta del secondo appuntamento con la velocità media più alta del calendario, alle spalle del Rally Finlandia che si disputa però in piena estate. Ciò lo rende ancora più difficile e insidioso per gli equipaggi, nonostante i chiodi da 7 mm di cui sono dotate le gomme Hankook sviluppate per queste condizioni. Proprio l'alta velocità è stata alla base del terrificante incidente dell'equipaggio svedese formato da Adam Grahn e Christoffer Back.

Una Skoda Fabia distrutta tra gli alberi

Nell'affrontare una curva veloce verso destra, Grahn ha perso il controllo della vettura numero 32, sfondando i caratteristici muri di neve che costeggiano il tracciato e schiantandosi contro gli alberi subito dietro.

Grande paura tra il pubblico presente in quel tratto che è subito accorso in soccorso dell'equipaggio. Paurosa la scena che si sono trovati davanti: la Skoda Fabia RS era completamente distrutta, ma la cellula di sopravvivenza ha fatto egregiamente il proprio lavoro, permettendo all'equipaggio di uscire dai rottami senza particolari conseguenze fisiche. Ecco il video che riprende sia l'incidente che i primi soccorsi:

Per l'equipaggio svedese il rally di casa è durato davvero poco, ma per fortuna i due potranno raccontare questo brutto episodio che ha permesso di evidenziare ancora una volta la grande sicurezza raggiunta dalle vetture del mondiale WRC, in questo caso una Rally2. Il Rally Svezia riparte questa mattina, con sette prove speciali da disputare.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/02/2026