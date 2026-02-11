Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia

Dopo la tanta neve trovata in un'epica edizione del Monte Carlo, il FIA World Rally Championship si appresta ad affrontare il secondo round della stagione 2026: dal 12 al 15 febbraio il Mondiale si trasferisce nelle foreste ghiacciate di Umeå per il Rally Svezia, unico appuntamento interamente disputato su neve e ghiaccio. Giunto alla sua quinta edizione consecutiva con base nella città affacciata sul golfo di Botnia, il rally scandinavo è uno degli eventi fondatori del WRC (presente fin dal calendario inaugurale del 1973) e quest’anno propone 18 prove speciali distribuite su quattro giornate di gara.

I protagonisti: Solberg cerca il bis, assente Ogier

Ad arrivare in Svezia da leader del Mondiale Piloti e Co-Piloti sono Oliver Solberg ed Elliott Edmondson, reduci dall'entusiasmante vittoria al Rallye Monte Carlo al volante della Toyota GR Yaris. Per Solberg l’appuntamento di casa - lui che ha scelto la nazionalità della mamma e non quella norvegese di papà Petter - ha un valore speciale: nessun pilota svedese ha vinto il rally di casa nel XXI secolo e l’ultimo successo locale risale al 1997, quando Kenneth Eriksson trionfò su Subaru Impreza S5.

Toyota schiera al via cinque GR Yaris Rally1. Accanto agli equipaggi ufficiali, torna nel WRC dopo due anni Lorenzo Bertelli, navigato da Simone Scattolin. Non ci sarà invece il campione del mondo in carica Sébastien Ogier. È la prima volta che un iridato in carica salta un evento dal Rally Giappone 2024, quando fu Kalle Rovanperä ad essere assente.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Sebastien Ogier (Toyota)

Per Hyundai la scelta del terzo equipaggio è ricaduta sull’esperienza del finlandese Esapekka Lappi, in coppia con Enni Mälkönen, che affiancheranno i titolari Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe e Adrien Fourmaux / Alexandre Coria. M-Sport Ford risponde con il debutto stagionale dei lettoni Mārtiņš Sesks / Renārs Francis, al via del primo di sette round in programma per loro nel 2026. Confermati gli equipaggi irlandesi Josh McErlean / Eoin Treacy e Jon Armstrong / Shane Byrne.

Sono 28 gli iscritti in WRC2, dove saranno i piloti scandinavi a farla da padrone. Tra i nomi di spicco: Roope Korhonen e Teemu Suninen (Toyota), Lauri Joona e Mikko Heikkilä (Škoda), Mille Johansson e Romet Jürgenson con M-Sport Ford. Assenti le due Lancia Ypsilon. Per quanto riguarda gli italiani, sarà assente Roberto Daprà dopo il secondo posto nel Principato, al via invece Giovanni Trentin navigato da Pietro Elia Ometto, visto nelle ultime stagioni accanto al pluricampione italiano Andrea Crugnola.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Matteo Fontana (Ford)

Nel WRC3 troviamo invece Matteo Fontana, vincitore assoluto di due speciali al Monte Carlo. Il Rally di Svezia segna anche il via della stagione 2026 del FIA Junior WRC, con sette Ford Fiesta Rally3 al via nel primo dei cinque appuntamenti in calendario.

Il percorso: neve, ghiaccio e una sola mescola

Il Rally Svezia resta un unicum nel Mondiale: è l’unico evento interamente disputato su neve e ghiaccio. Le strade, normalmente sterrate in estate, in inverno presentano una solida base ghiacciata tra alti muri di neve, caduta copiosa anche nelle scorse settimane. Si utilizzano pneumatici chiodati specifici con una sporgenza di 7 mm. Le vetture Rally1 possono impiegare fino a 28 Hankook Winter i*Pike SR10W, mentre Rally2 e Rally3 ne hanno a disposizione 26 per l’intero weekend. È inoltre l’unica gara del WRC con un solo tipo di gomma disponibile.

WRC 2025, Rally Svezia: Ott Tanak (Hyundai)

Le speciali sono generalmente scorrevoli al primo passaggio, ma si scavano rapidamente al secondo. In caso di forti nevicate partire davanti può rappresentare uno svantaggio, mentre con poca neve i primi sulla strada possono trarne beneficio. Nonostante le condizioni invernali, il Rally di Svezia è mediamente il secondo rally più veloce del calendario. In termini di velocità media, è l’unico evento oltre al Rally di Finlandia a comparire tra i dieci rally più rapidi della storia del WRC.

Dopo lo shakedown del mattino, la competizione entrerà nel vivo giovedì sera con i 10 km della prova in programma a Umeå. Venerdì sono sette le speciali in programma, per 128 km cronometrati. Sette prove anche sabato, ma per una distanza che scende a 104 km, mentre domenica si chiude con due passaggi sulla Västervik e la Power Stage sulla prova di Umeå affrontata giovedì.

WRC 2025, Rally Svezia: Elfyn Evans (Toyota)

La SS16/17 Västervik (25,45 km) sarà ancora una volta il giudice finale. È la prova che lo scorso anno decise il rally: Takamoto Katsuta passò in testa superando Elfyn Evans, prima che il gallese riprendesse il comando al secondo passaggio. Quest’anno il percorso è stato invertito rispetto al 2025. Con i due passaggi nella mattina, la Västervik rappresenta oltre l’80% del chilometraggio della Super Sunday. Alterna sezioni velocissime a tratti più stretti e tecnici ed è la seconda prova più lunga dell’intero rally.

Rally Svezia 2026: prove speciali e orari

Giovedì 12 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Umeå 1 10.23 km 19:05

Venerdì 13 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Bygdslijum 1 27.55 km 10:07 SS3 Andersvattnet 1 20.51 km 11:08 SS4 Bäck 1 11.53 km 12:16 SS5 Bygdslijum 2 27.55 km 15:40 SS6 Andersvattnet 2 20.51 km 16:41 SS7 Bäck 2 11.53 km 17:49 SS8 Umeå Sprint 1 5.70 km 19:05

Sabato 14 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Vännäs 1 16.31 km 10:10 SS10 Sarsjöliden 1 16.34 km 11:05 SS11 Kolksele 1 16.74 km 11:59 SS12 Vännäs 2 16.31 km 15:10 SS13 Sarsjöliden 2 16.34 km 16:05 SS14 Kolksele 2 16.74 km 16:59 SS15 Umeå Sprint 2 5.54 km 18:05

Domenica 15 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Västervik 1 25.45 km 07:33 SS17 Västervik 2 25.45 km 10:11 SS18 Umeå 2 10.23 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/02/2026