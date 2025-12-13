Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video

Prosegue a grandi passi il cammino d'avvicinamento del Team Lancia Corse al suo ritorno nel Mondiale Rally. Questa settimana sono stati annunciati i due equipaggi ufficiali, formati dalle coppie Yohan Rossel - Arnaud Dunand e da Nikolay Gryazin - Konstantin Aleksandrov, nonché il team principal Didier Clément e ora si stanno intensificando i test in vista del debutto nel WRC2 della Ypsilon Rally2 HF.

Rossel impegnato sulle strade francesi

Questa settimana Rossel è tornato al volante della nuova vettura da rally del gruppo Stellantis per effettuare alcuni test sulle strade di Saint-André-de-Rosans, località del dipartimento delle Alte Alpi spesso sede di prove speciali del Rallye Monte Carlo. Proprio la storica gara monegasca segnerà l'esordio della Lancia Ypsilon Rally2 HF nel Mondiale Rally e quindi le prove di questi giorni assumono un'importanza ancora maggiore per una squadra che non ha fatto mistero di voler puntare da subito alle vittorie e al titolo di categoria WRC2.

In una giornata soleggiata, ma con tratti di strada in ombra brinati tipici del Rallye Monte Carlo (ahinoi sempre meno ricco di percorsi innevati a causa del cambiamento climatico), Rossel è stato protagonista di un intenso lavoro nel corso del quale non sono mancate manovre spettacolari. Un'ampia sintesi video è stata pubblicata dal canale Youtube ''Passats de Canto'' e ve la proponiano qui di seguito.

Il Rallye Monte Carlo, prova inaugurale del WRC 2026, è in programma dal 22 al 25 gennaio e il suo percorso prevede anche il ritorno di una prova speciale che ricalca in parte il tracciato utilizzato dalle monoposto di F1 durante il GP Monaco, dal quale le vetture rally mancano ormai dall'edizione del 2008.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2025