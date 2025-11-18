Presentata la Ypsilon Rally2 HF Integrale: nasce il programma Lancia WRC2

Lancia ha svelato alla stampa internazionale, presso il quartier generale di Stellantis Motorsport a Satory, la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura che sancirà il ritorno ufficiale del marchio nel FIA World Rally Championship a partire dal 2026, nella categoria WRC2. L’annuncio rappresenta un passaggio centrale nel processo di rilancio del brand, storicamente il più vincente della disciplina con 11 titoli mondiali Costruttori, oltre a successi in Mille Miglia, Targa Florio e Carrera Panamericana.

Secondo Lancia, questo ritorno non ha una connotazione nostalgica ma vuole essere “un progetto di evoluzione”, parte di una strategia che collega l’eredità tecnica e sportiva del marchio ai programmi moderni del motorsport, incluso l’investimento sui giovani piloti e il consolidamento del Customer Racing Programme.

La famiglia HF e il ruolo di Satory nel progetto

La Ypsilon Rally2 HF Integrale si affianca alla Ypsilon Rally4 HF e alla Ypsilon HF Racing, completando un’offerta che copre tre livelli del rally moderno all’interno del programma clienti di Stellantis Motorsport. Le vetture sono sviluppate tra Satory, Balocco e Torino, in un percorso integrato di test e validazioni che unisce ingegneria, ricerca e design.

Roberta Zerbi (CEO Lancia) e la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

L’ad di Lancia, Roberta Zerbi, ha definito il rientro nei rally come il risultato di “un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano”, sottolineando come il patrimonio del marchio “non intimorisca, ma ispiri a dare il meglio”. Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Jean-Marc Finot e François Wales, che hanno illustrato le sinergie interne a Stellantis Motorsport e il contributo dei programmi WRC, endurance e customer racing allo sviluppo della nuova vettura.

Il consulente tecnico del progetto, Miki Biasion, due volte campione del mondo, ha rimarcato il valore simbolico del ritorno: “Vedere Lancia tornare nei rally è come chiudere un cerchio… è emozionante sapere che ancora una volta, quando qualcuno sogna di fare il rally, sogna la Lancia”.

Miki Biasion e la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Tecnica e sviluppo: come nasce la Ypsilon Rally2 HF Integrale

La nuova Rally2 è il risultato di un programma di sviluppo pluriennale condiviso con Stellantis Motorsport, frutto dell’esperienza accumulata nelle categorie Rally2 internazionali. La vettura introduce miglioramenti in sette aree chiave:

Riduzione del peso e baricentro più basso

Aerodinamica rivista per stabilità e deportanza

Motore evoluto con gestione del turbo derivata dalla Peugeot 9X8 e nuovo sistema anti-lag

Trasmissione aggiornata con rapporti e differenziali ottimizzati

Telaio e sospensioni per asfalto e ghiaia

Abitacolo ridisegnato per ergonomia e concentrazione

Scocca e roll-bar completamente nuovi, conformi agli standard FIA

Il programma di test si è svolto sulle strade alpine e sulla pista di Balocco, con un coinvolgimento diretto dei team impegnati nei campionati WRC2, ERC e nazionali.

Presentazione Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e gamma HF

Parallelamente, Lancia consolida il proprio ruolo nella “piramide delle prestazioni” di Stellantis Motorsport, che copre tutte le categorie FIA dal Rally6 al Rally2 e integra formazione, accessibilità e continuità tecnica per i giovani equipaggi.

Dal rally alle strade: tecnologia condivisa con la gamma HF

Il trasferimento tecnologico è visibile anche nella gamma stradale. La Ypsilon HF elettrica da 280 CV include elementi derivati direttamente dal motorsport: freni Alcon da 355 mm, differenziale Torsen, ADAS di livello 2 e tempi di ricarica rapidi con batteria da 54 kWh.

Presentazione Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e gamma HF

Completano la gamma la Ypsilon HF Line, che porta il design sportivo HF su motorizzazioni più accessibili, e gli altri modelli della famiglia HF già impegnati nelle competizioni nazionali.

Debutto nel 2026 e obiettivi sportivi

Lancia parteciperà al FIA WRC2 2026 con un programma ufficiale basato sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale, prendendo parte ad almeno otto appuntamenti, a cominciare dal Rallye Monte-Carlo. La vettura sarà schierata anche nel FIA European Rally Championship e nei principali campionati nazionali europei.

Presentazione Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e gamma HF

Le prime consegne ai team clienti sono previste per il primo trimestre 2026 attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop. L’obiettivo dichiarato è chiaro: essere competitivi per le vittorie di tappa e puntare al titolo WRC2.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale – Scheda tecnica

Veicolo

Modello base: Lancia Ypsilon

Categoria FIA: Rally2

Serbatoio carburante: 80 litri omologato FIA

Telaio

Scocca Lancia Ypsilon rinforzata con rollbar multipoint saldato FIA

Carrozzeria in acciaio, alluminio e materiali compositi

Motore

1.6 litri turbo Lancia Corse HF

Limitatore FIA: 32 mm

Cilindrata: 1.598 cc

Alesaggio x corsa: 77 mm x 85,8 mm

Potenza massima: 287 CV @ 5.000 giri/min

Coppia massima: 425 Nm @ 4.000 giri/min

Distribuzione: DOHC , 4 valvole per cilindro

Alimentazione: Iniezione diretta con unità Marelli

Elettronica

Centralina Marelli

Mappe motore sviluppate da Lancia Corse HF

Trasmissione

Trazione integrale (4WD)

Cambio sequenziale Sadev 5 marce , comando manuale

Frizione bidisco Cerametallic

Differenziali anteriore e posteriore meccanici autobloccanti

Freni

Anteriori: Dischi ventilati 355 mm (asfalto) / 300 mm (ghiaia) Pinze Alcon a 4 pistoncini

Posteriori: Dischi ventilati 355 mm (asfalto) / 300 mm (ghiaia) Pinze Alcon a 4 pistoncini

Freno a mano: idraulico

Sospensioni

Schema McPherson

Ammortizzatori Reiger regolabili su 3 vie

Leggi di smorzamento sviluppate da Lancia Corse HF

Sterzo

Cremagliera idraulica motorsport

Dimensioni

Lunghezza: 4.070 mm

Larghezza: 1.820 mm

Passo: 2.550 mm

Peso: 1.230 kg minimo regolamentare 1.390 kg minimo con equipaggio



Pneumatici

Asfalto: Cerchi 8x18 – Pneumatici Michelin

Ghiaia: Cerchi 7x15 – Pneumatici Michelin

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2025