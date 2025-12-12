Team Lancia Corse HF: annunciati i piloti ufficiali per il ritorno nel Mondiale Rally

Lancia ha presentato gli equipaggi e il team principal del Team Lancia Corse HF, impegnato nel WRC 2026

Sono stati annunciati oggi i due equipaggi che porteranno all'esordio le due Lancia Ypsilon Rally2 HF, con le quali la casa torinese tornerà a gareggiare nel Mondiale Rally a partire dal prossimo anno. Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, le vetture saranno affidate a Yohan Rossel, navigato da Arnaud Dunand, e a Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov.

The first moves in the #WRC2 driver market 👀#WRCpic.twitter.com/5IHpyhUDhL — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 12, 2025

Il debutto come piloti ufficiali del Team Lancia Corse HF avverrà al 94° Rallye Monte-Carlo 2026, in programma dal 22 al 25 gennaio. Il team iscriverà le due vetture per l’intera stagione WRC2 2026. La struttura tecnica sarà affidata a PH Sport, con il supporto di Yacco e Sparco, mentre Didier Clément ricoprirà il ruolo di Team Principal.

Rossel: ''Lancia è un marchio che impone rispetto''

Yohan Rossel (30 anni) ha compiuto l’intera scalata nei rally con vetture del Gruppo Stellantis: Campione Francese Junior, vincitore della Promotion Cup, Campione del Mondo WRC3 2021 e Vice-Campione WRC2 2025.

Nelle sue prime dichiarazioni da pilota ufficiale Lancia, Rossel ha sottolineato l'importanza del marchio italiano nel mondo dei rally: ''Scoprendo il blasone di Lancia e ascoltando Miki Biasion, che paragona Lancia a Ferrari, capisci immediatamente che è un marchio che impone rispetto. Sono molto orgoglioso di unirmi a Lancia con la stessa motivazione che avevo all'inizio della mia carriera. Questo nuovo capitolo darà un vero slancio alla mia crescita: un nuovo costruttore, grandi ambizioni e il desiderio di andare ancora oltre… per vincere''.

Gryazin: ''Riportiamo questo nome leggendario dove merita''

Nikolay Gryazin (28 anni) porta con sé una solida esperienza internazionale, con titoli tra cui l’Europeo ERC U28 e il Mondiale WRC2 Challenger 2025, categoria in cui era già stato vice-campione nel 2023 e nel 2024.

CIAR 2023, Rally San Marino: Nikolay Gryazin (Skoda)

Il russo con passaporto bulgaro non ha nascosto le ambizioni da pilota ufficiale del Team Lancia Corse HF: ''Sono molto orgoglioso di unirmi al Team Lancia Corse HF come pilota ufficiale per la stagione 2026. Lancia ha una storia iconica ed è un enorme onore far parte di questo progetto. Condividiamo le stesse ambizioni: lottare ai primi posti e riportare questo nome leggendario dove merita. Sono estremamente motivato per il lavoro che ci attende, dal primo test all’ultima speciale della stagione''.

I due equipaggi torneranno a correre insieme sotto i colori di Lancia Corse HF, con l’obiettivo dichiarato di lottare per vittorie e campionati.

Lancia: ''Siamo molto soddisfatti di questa formazione''

Il nuovo team principal Didier Clément ha sottolineato il valore della formazione piloti di Lancia Corse HF: ''Per segnare il ritorno di Lancia, un marchio iconico con un’eredità incredibile, avevamo bisogno di piloti capaci di lottare per la vittoria. I nostri equipaggi sono completi e complementari: Rossel-Dunand portano continuità e prestazioni costanti; Gryazin-Aleksandrov arrivano da una stagione di sei vittorie e un titolo mondiale. Siamo molto soddisfatti di questa formazione''.

Roberta Zerbi (CEO Lancia) e la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Roberta Zerbi, CEO di Lancia, ha sottolineato la fiducia della casa verso il progetto: ''Il ritorno di Lancia nel mondiale rally è un passo importante e lo affrontiamo con grande senso di responsabilità. Yohan e Nikolay portano sensibilità diverse, una lettura moderna del rally e lo spirito giusto per crescere insieme al nostro progetto. La Ypsilon Rally2 HF Integrale è nata per competere ad alto livello e il lavoro del team Lancia Corse HF ci permette di guardare a questa nuova avventura con fiducia e determinazione. Ci vediamo a Montecarlo a gennaio!''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/12/2025