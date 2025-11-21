Lancia chiude le porte a una vettura WRC27: focus sulla Ypsilon Rally2

Il nuovo regolamento Rally1/WRC27, che permetterà ai costruttori di schierare vetture Rally2 contro le future WRC27, apre in teoria uno spiraglio al ritorno di Lancia nel massimo livello del rally mondiale a oltre 30 anni dall'ultima partecipazione ufficiale, avvenuta nella stagione 1992. Ma, almeno per ora, la Casa italiana non intende sviluppare una vettura WRC di nuova generazione.

Franzetti: ''Resteremo nella categoria Rally2''

Il direttore di Lancia Corse, Eugenio Franzetti, è stato esplicito nel chiarire la strategia del marchio dopo il lancio della nuova Ypsilon HF Integrale Rally2.

“Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto la Rally2 ora, quindi resteremo nella categoria Rally2- ha dichiarato - Se la categoria Rally2 avrà l’opportunità di correre per la vittoria assoluta, ok, ma solo con la nostra Rally2”.

Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Franzetti ha sottolineato che progettare una vettura conforme alle regole WRC27 non è tra le priorità: “Onestamente è molto complicato fare un investimento dopo questo per sviluppare una nuova auto da rally. È troppo presto per dirlo, ma l’idea è aspettare”.

Il programma 2026: due vetture ufficiali nel WRC2

Lancia ha confermato un impegno diretto nel WRC2 2026, con due Ypsilon HF Integrale ufficiali che prenderanno parte ad almeno otto appuntamenti iridati. La struttura tecnica sarà gestita da PH Sport, che quest’anno ha curato il programma ufficiale Citroën nella stessa categoria e che ora passerà alla nuova vettura Lancia. I piloti non sono stati ancora annunciati, ma tutte le indiscrezioni indicano Yohan Rossel – pilota di lunga data sotto l’ombrello Stellantis – come probabile punto fermo della formazione 2026. Il candidato principale per la seconda vettura è Nikolay Gryazin, da anni protagonista della categoria.

Non mancheranno le occasioni per i piloti italiani. Nel Campionato Europeo ERC la Ypsilon dovrebbe essere affidata ad Andrea Mabellini, quest'anno rimasto in lizza per il titolo continentale fino all'ultimo appuntamento. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally CIAR, invece, è già sicuro che al volante della nuova Lancia ci sarà il quattro volte vincitore dello scudetto Andrea Crugnola. La vettura sarà gestita sempre dal team FPF che si è occupato in precedenza della Citroen C3 con cui il varesino si è esibito nelle ultime annate, mentre al suo fianco non ci sarà più lo storico navigatore Pietro Ometto: i due hanno annunciato nelle scorse settimane che le loro strade di separeranno dal 2026. Il sostituto di Ometto non è stato ancora annunciato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/11/2025