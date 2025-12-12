Lancia e ACI Team Italia assieme per il CIAR Junior 2026: modalità e costi d'iscrizione

Dopo il convincente debutto del Trofeo Lancia avvenuto nel 2025, che ha confermato la competitività della Ypsilon Rally4 HF, la vettura approda nel CIAR Junior come trampolino ideale verso l’ERC e, passo dopo passo, verso il Mondiale. La partnership tra Lancia e ACI Team Italia rafforza il Progetto Giovani con una vettura moderna, performante e protagonista nella piramide FIA, riaffermando il ruolo del marchio come guida naturale delle nuove generazioni del rallismo.

Trampolino di lancio verso l'ERC

Sono ufficialmente aperte le candidature per il CIAR Junior 2026, con la selezione di dicembre che metterà alla prova i migliori under 28 e assegnerà i sei volanti sulla Ypsilon Rally4 HF di ACI Team Italia. Il reclutamento è riservato ai piloti nati dopo il 1° gennaio 1998 e la selezione avverrà in una location riservata. In quell’occasione, un’apposita commissione interdisciplinare valuterà i candidati sotto diversi aspetti e indicherà i migliori sei piloti che comporranno il gruppo tricolore del CIAR Junior 2026.

Lancia diventa così sempre più protagonista della scena rallistica tricolore a fianco di ACI Team Italia, nel nuovo ruolo di partner tecnico di ACI Sport. La grande protagonista sarà la nuova Ypsilon Rally4 HF, scelta come vettura unica della serie giovanile: un vero laboratorio sportivo per far crescere i migliori talenti italiani dei rally, accompagnandoli verso l’ERC e, negli step successivi, verso il WRC.

CIAR 2025, Rally Regione Piemonte: le Lancia Ypsilon | Foto AciSport

Grazie a questa collaborazione, il Progetto Giovani si arricchisce di un tassello fondamentale: l’impiego continuativo, per tre stagioni, di una vettura moderna, performante e perfettamente allineata con la piramide rally definita dalla FIA. Un impegno di lungo periodo che testimonia la volontà di Lancia di tornare a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni della disciplina più tecnica del motorsport, rilanciando una tradizione sportiva che ha scritto pagine indimenticabili nella storia delle competizioni.

Quota e modalità d'iscrizione

La quota d’iscrizione per la selezione è di € 4.000,00 + iva, € 3.000,00 dei quali verranno restituiti a coloro i quali non verranno selezionati, mentre € 1.000,00 + iva verranno trattenuti come contributo per il test. Per i piloti selezionati la quota complessiva sarà invece valida come acconto per la partecipazione al campionato.

Per presentare la propria candidatura alla selezione del CIAR Junior 2026 è necessario inviare il modulo di pre-iscrizione disponibile a questo indirizzo, insieme alla copia del bonifico della quota d'iscrizione gli indirizzo e-mail: rogano@acisportspa.it e depiantobruno@gmail.com.

CIAR 2025, Rally Piemonte: Lancia Ypsilon Rally4 HF | Foto AciSport

Sei appuntamenti e un ricco montepremi

Anche per la stagione 2026 il campionato manterrà la formula collaudata: sei appuntamenti, quattro su asfalto e due su terra, affiancati dagli incontri formativi della Academy Junior con lezioni teoriche e test seguiti dalla Scuola Federale ACI Sport. Confermato anche il montepremi finale di 75.000 euro, destinato a sostenere la partecipazione del miglior pilota a una serie internazionale nel 2027, con l’obiettivo di favorire il passaggio nell’ERC e puntare al WRC.

Calendario CIAR Junior 2026

Data Rally Coeff. 17 maggio Targa Florio Rally 1 21 maggio San Marino Rally 1 02 agosto Rally Regione Piemonte 1 20 settembre Rally del Lazio 1 18 ottobre Rallye Sanremo 1 29 novembre Rally del Brunello 1.5

Roberta Zerbi: ''Diamo continuità alla tradizione rallistica di Lancia''

Le parole del CEO Lancia, Roberta Zerbi, ha commentato così la nuova collaborazione: “Siamo lieti della partnership con ACI Sport, vero punto di riferimento per coloro che vogliono praticare lo sport automobilistico in Italia, perché crediamo profondamente nel valore della formazione e dello sviluppo dei giovani piloti. Offrire loro una vettura moderna, competitiva e un percorso strutturato significa investire nel futuro di questo sport e dare continuità alla tradizione rallistica di Lancia”.

VEDI ANCHE