Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve

Manca sempre di meno al Rallye Monte Carlo, prova inaugurale del Mondiale WRC 2026, in programma dal 22 al 25 gennaio. Team e piloti stanno effettuando gli ultimi test in vista dell'esordio e negli ultimi giorni, complice l'ondata di gelo che ha colpito l'Europa, ci hanno regalato immagini spettacolari in un contesto tipicamente invernale. Le premesse per un Monte ''old style'', con tanta neve e ghiaccio lungo le speciali, ci sono tutte e non fanno che aumentare l'attesa per questo appuntamento.

Toyota: Ogier in mezzo alla bufera

La casa giapponese si presenta al via della stagione 2026 con una formazione in parte rivisitata. Accanto al campione del mondo in carica, Sebastien Ogier, ci sono i confermati Elfyn Evans e Takamoto Katsuta e la novità Oliver Solberg, promosso dal WRC2 in sostituzione di Kalle Rovanpera. Lo svedese, figlio del mitico Petter ''Hollywood'' Solberg, ha effettuato il suo test day sul Col de Menée mercoledì 7 gennaio, in una giornata ancora di sole e con poca neve ai lati della strada. Ecco le immagini dei suoi passaggi in un video del canale YouTube ''Passats de Canto'':

Situazione simile a Solberg è stata quella in cui ha effettuato il suo test Evans, impegnato nella giornata di martedì 6. Condizioni completamente diverse sono invece quelle che ha incontrato Sebastien Ogier giovedì a Saint Michel les Portes. Il nove volte iridato ha guidato sotto un'autentica bufera di neve, condizione estrema che però non pare averlo certo turbato, anzi. Il francese ha mostrato ancora una volta le sue grandi capacità di controllo della vettura, come possiamo vedere in questo spettacolare video in cui vediamo in azione anche uno spazzaneve per rendere praticabile l'asfalto:

Meno neve, ma condizioni altamente insidiose tipiche del Monte Carlo con alternanza di tratti asciutti, ghiacciati e innevati, le ha trovate venerdì Takamoto Katsuta, impegnato sul Col de Faye. Anche il giapponese ha regalato passaggi spettacolari, alcuni ripresi anche dall'alto con un drone:

Hyundai: Neuville spazza la neve prima di arrendersi

La fitta nevicata di giovedì 8 ha decisamente condizionato anche la giornata di test in programma per Hyundai. Al volante della i20 era il turno di Thierry Neuville ma il belga, dopo alcuni passaggi da cartolina, ha dovuto alzare bianca, interrompendo la sessione per via delle condizioni meteo. Ecco un video che ben sintetizza la situazione:

Nel frattempo, a Monte Carlo è iniziata la preparazione del percorso per la speciale che si disputerà al sabato in pieno centro, ripercorrendo tratti del circuito utilizzato anche per il Gran Premio di Formula 1. Insomma, gli ingredienti per un rally memorabile ci sono tutti e, se le condizioni meteo non subiranno stravolgimenti con giornate troppo calde, ci aspettano quattro giorni di grande spettacolo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2026