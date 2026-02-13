WRC 2026

Rally Svezia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 14/02/26

1 ora fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Svezia

Sono sette le prove speciali in programma oggi: riparte il duello tra Katsuta ed Evans
Il programma del Rally Svezia 2026 prevede per oggi altre sette prove speciali, ma più brevi rispetto a quelle affrontate venerdì. I chilometri cronometrati scendono a circa 104, ma come abbiamo visto ieri le insidie possono arrivare da qualunque prova. Si riparte con Takamoto Katsuta che ha preso la leadership nelle ultime due speciali di ieri, ma Elfyn Evans rimane in agguato con appena due secondi da recuperare. Vedremo se Oliver Solberg sarà protagonista di una giornata migliore che lo porti a ridosso del terzo gradino del podio, ora occupato da Sami Pajari. Per noi italiani, assente la Lancia, occhi puntati anche sul WRC3, dove Matteo Fontana è leader con oltre 48 secondi di vantaggio.

RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Sabato 14 febbraio

ProvaNomeLunghezzaOra
SS9Vännäs 116.31 km10:10
SS10Sarsjöliden 116.34 km11:05
SS11Kolksele 116.74 km11:59
SS12Vännäs 216.31 km15:10
SS13Sarsjöliden 216.34 km16:05
SS14Kolksele 216.74 km16:59
SS15Umeå Sprint 25.54 km18:05
