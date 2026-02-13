Rally Svezia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
Il programma del Rally Svezia 2026 prevede per oggi altre sette prove speciali, ma più brevi rispetto a quelle affrontate venerdì. I chilometri cronometrati scendono a circa 104, ma come abbiamo visto ieri le insidie possono arrivare da qualunque prova. Si riparte con Takamoto Katsuta che ha preso la leadership nelle ultime due speciali di ieri, ma Elfyn Evans rimane in agguato con appena due secondi da recuperare. Vedremo se Oliver Solberg sarà protagonista di una giornata migliore che lo porti a ridosso del terzo gradino del podio, ora occupato da Sami Pajari. Per noi italiani, assente la Lancia, occhi puntati anche sul WRC3, dove Matteo Fontana è leader con oltre 48 secondi di vantaggio.
RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Sabato 14 febbraio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS9
|Vännäs 1
|16.31 km
|10:10
|SS10
|Sarsjöliden 1
|16.34 km
|11:05
|SS11
|Kolksele 1
|16.74 km
|11:59
|SS12
|Vännäs 2
|16.31 km
|15:10
|SS13
|Sarsjöliden 2
|16.34 km
|16:05
|SS14
|Kolksele 2
|16.74 km
|16:59
|SS15
|Umeå Sprint 2
|5.54 km
|18:05