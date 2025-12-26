WRC 2026

WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally

Avatar di Luca Manacorda, il 01/01/26

1 ora fa - Il calendario ufficiale del campionato mondiale rally 2026

Ecco il calendario ufficiale della stagione 2026 del Campionato del Mondo Rally: tutte le date e le novità della stagione

La stagione WRC 2026 scatterà come da tradizione con il Rallye Monte-Carlo (22–25 gennaio): le iconiche strade alpine francesi inaugureranno un calendario che alterna superfici, scenari e sfide molto diverse tra loro. La stagione proporrà una forte varietà di condizioni già nella prima parte dell’anno, alternando neve, asfalto e sterrato: ai rally su ghiaccio in Svezia e alle impegnative tappe gravel in Kenya e Portogallo, si affiancano eventi su asfalto come Croazia e Isole Canarie.

Una delle novità più significative riguarda il riposizionamento del Rally Giappone nel mese di maggio. La scelta interrompe una lunga sequenza di gare su sterrato, riducendo l’effetto penalizzante per i leader del campionato - costretti a pulire il percorso partendo per primi nella giornata del venerdì - e contribuendo a rendere la competizione più equilibrata e corretta.

WRC Rally Italia

Parallelamente, questo riassetto del calendario comporta anche un importante spostamento per il Rally Italia Sardegna, che nel 2026 abbandona la tradizionale collocazione di inizio giugno per essere disputato a inizio ottobre. Una soluzione transitoria, in vista del cambio di testimone previsto dal 2027, quando sarà il Rally Roma Capitale a raccogliere l’eredità della prova italiana nel Mondiale. Il campionato si concluderà nuovamente nel deserto dell’Arabia Saudita (11–14 novembre).

WRC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2026

RoundDataRallySedeFondo
122-25/01Rallye Monte-CarloMonte CarloAsfalto
212-15/02Rally SveziaUmeåNeve
312-15/03Safari Rally KenyaNaivashaSterrato
49-12/04Rally CroaziaZagabriaAsfalto
523-26/04Rally Isole CanarieLas PalmasAsfalto
607-10/05Vodafone Rally PortogalloMatosinhosSterrato
728-31/05Rally GiapponeToyotaAsfalto
825-28/06EKO Acropoli Rally GreciaLamiaSterrato
916-19/07Rally EstoniaTartuSterrato
1030/07-02/08Secto Rally FinlandiaJyväskyläSterrato
1127-30/08ueno Rally ParaguayEncarnaciónSterrato
1210-13/09Rally Cile Bio BíoConcepciónSterrato
1301-04/10Rally Italia SardegnaAlgheroSterrato
1411-14/11Rally Arabia SauditaGeddaSterrato
VEDI ANCHE
WRC 2025: classifica mondiale piloti e costruttori
WRC 2025: classifiche finali mondiale piloti e costruttori
Ufficiale: il Rally Italia si sposta a Roma, ma non subito
Ufficiale: il Rally Italia si sposta a Roma, Sardegna nell'ERC
WRC27: ecco il concept delle Rally1 del futuro
WRC27: la FIA svela il concept delle vetture Rally1
Pubblicato da Luca Manacorda, 01/01/2026
Tags
calendariorally italiarally finlandiaRallye Monte Carlo
Vedi anche