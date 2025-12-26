WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally

La stagione WRC 2026 scatterà come da tradizione con il Rallye Monte-Carlo (22–25 gennaio): le iconiche strade alpine francesi inaugureranno un calendario che alterna superfici, scenari e sfide molto diverse tra loro. La stagione proporrà una forte varietà di condizioni già nella prima parte dell’anno, alternando neve, asfalto e sterrato: ai rally su ghiaccio in Svezia e alle impegnative tappe gravel in Kenya e Portogallo, si affiancano eventi su asfalto come Croazia e Isole Canarie.

Una delle novità più significative riguarda il riposizionamento del Rally Giappone nel mese di maggio. La scelta interrompe una lunga sequenza di gare su sterrato, riducendo l’effetto penalizzante per i leader del campionato - costretti a pulire il percorso partendo per primi nella giornata del venerdì - e contribuendo a rendere la competizione più equilibrata e corretta.

WRC Rally Italia

Parallelamente, questo riassetto del calendario comporta anche un importante spostamento per il Rally Italia Sardegna, che nel 2026 abbandona la tradizionale collocazione di inizio giugno per essere disputato a inizio ottobre. Una soluzione transitoria, in vista del cambio di testimone previsto dal 2027, quando sarà il Rally Roma Capitale a raccogliere l’eredità della prova italiana nel Mondiale. Il campionato si concluderà nuovamente nel deserto dell’Arabia Saudita (11–14 novembre).

WRC, CALENDARIO UFFICIALE CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2026

Round Data Rally Sede Fondo 1 22-25/01 Rallye Monte-Carlo Monte Carlo Asfalto 2 12-15/02 Rally Svezia Umeå Neve 3 12-15/03 Safari Rally Kenya Naivasha Sterrato 4 9-12/04 Rally Croazia Zagabria Asfalto 5 23-26/04 Rally Isole Canarie Las Palmas Asfalto 6 07-10/05 Vodafone Rally Portogallo Matosinhos Sterrato 7 28-31/05 Rally Giappone Toyota Asfalto 8 25-28/06 EKO Acropoli Rally Grecia Lamia Sterrato 9 16-19/07 Rally Estonia Tartu Sterrato 10 30/07-02/08 Secto Rally Finlandia Jyväskylä Sterrato 11 27-30/08 ueno Rally Paraguay Encarnación Sterrato 12 10-13/09 Rally Cile Bio Bío Concepción Sterrato 13 01-04/10 Rally Italia Sardegna Alghero Sterrato 14 11-14/11 Rally Arabia Saudita Gedda Sterrato

