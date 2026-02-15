Rally Svezia 2026: Evans tenta il colpo grosso

Il gallese ha vinto la prima speciale di giornata e punta a fare l'en plein di punti

La domenica del Rally Svezia 2026 è iniziata con il successo di Elfyn Evans nel primo dei due passaggi sui 25 km della Västervik. A contenere il distacco sono stati solo Takamoto Katsuta e Oliver Solberg, con i quali si contenderà i principali punti della Super Sunday. Intanto con questo risultato Evans si avvicina al successo finale, matenendo quasi 15 secondi di vantaggio sul giapponese, mentre Solberg prova di nuovo a mettere pressione al terzo posto di Sami Pajari, ora lontano 23 secondi. Invariate le altre posizioni in top 10, così come nel WRC2 dove comanda Rhope Korhonen e nel WRC3 dove il nostro Matteo Fontana domina con oltre 2 minuti di margine. Secondo passaggio dalle 10:11, prima del trasferimento verso Umea per la Power Stage.

RALLY SVEZIA 2026, CLASSIFICA DOPO SS16

Pos Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 2:17:35.7 2 Takamoto Katsuta Toyota +14.7 3 Sami Pajari Toyota +39.4 4 Oliver Solberg Toyota +1:03.1 5 Esapekka Lappi Hyundai +1:27.3 6 Adrien Fourmaux Hyundai +1:36.4 7 Thierry Neuville Hyundai +3:31.4 8 Jon Armstrong Ford +3:45.5 9 Joshua McErlean Ford +5:25.4 10 Rhope Korhonen Toyota +9:21.5

RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

La giornata finale del Rally Svezia 2026 prevede un programma semplice, ma tutt'altro che privo di insidie: gli equipaggi dovranno affrontare per due volte i 25 km dell'impegnativa Västervik prima di tornare a Umea per la Power Stage, in programma sul percorso da 10 km già affrontato giovedì sera. Elfyn Evans dovrà evitare di rimettere in gioco Takamoto Katsuta, badando anche ai preziosi punti della Super Sunday e della Power Stage, ai quali ambirà soprattutto Oliver Solberg, attualmente solo quarto in classifica. Nel WRC3, Matteo Fontana è vicino alla vittoria finale.

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Västervik 1 25.45 km 07:33 SS17 Västervik 2 25.45 km 10:11 SS18 Umeå 2 10.23 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2026