Rallye Monte Carlo 2026: Solberg risponde a Ogier, Lancia a un passo dalla leadership nel WRC2

La SS11 - la stessa prova che giovedì notte era stata sospesa per nebbia - del Rallye Monte Carlo 2026 ha visto Oliver Solberg tornare a spingere, approfittando di condizioni di percorso leggermente migliori grazie alla posizione di partenza. Il campione in carica del WRC2 ha staccato di 11 secondi Elfyn Evans, mentre Sebastien Ogier ne ha persi 18, e così il suo vantaggio in classifica generale è tornato sopra al minuto. Respira anche il gallese che riporta a 10 secondi il margine sul nove volte iridato.

Immutate le altre posizioni, con Adrien Fourmaux che realizzando il terzo tempo della prova ha aumentato un po' il margine nel derby con Thierry Neuville, mentre Takamoto Katsuta continua a risalire dopo il problema all'idroguida avuto ieri. Il giapponese ha messo nel mirino la settima posizione di Hayden Paddon, lotano meno di 20 secondi. Nel WRC2 Nikolay Gryazin porta la Lancia a 10 secondi dalla prima posizione di Leo Rossel, mentre Roberto Daprà ed Eric Camilli continuano ad alternarsi in terza posizione. Dalle 12:30 il secondo passaggio sui 30 km della La Bréole-Bellaffaire.

RALLYE MONTE CARLO 2026, CLASSIFICA DOPO SS11

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Oliver Solberg Toyota 2:50:57.5 2 Elfyn Evans Toyota +1:02.8 3 Sebastien Ogier Toyota +1:13.1 4 Adrien Fourmaux Hyundai +5:36.7 5 Thierry Neuville Hyundai +6:31.6 6 Jon Armstrong Ford +8:58.2 7 Hayden Paddon Hyundai +9:52.0 8 Leo Rossel Citroen +10:04.9 9 Takamoto Katsuta Toyota +10:11.7 10 Nikolay Gryazin Lancia +10:15.7

SS10 Quest'anno il Rallye Monte Carlo sta veramente incontrando le condizioni climatiche che hanno contribuito ad alimentarne il mito. Nella notte sono riprese le precipitazioni nevose (imbiancato anche il Turini dove si passerà domani) e questa mattina il primo passaggio sulla La Bréole-Bellaffaire ha impegnato non poco gli equipaggi, alle prese con un grip azzerato e tanti punti in cui oltre alla neve c'era da badare al ghiaccio. A confermarsi al vertice è stato il terzetto Toyota che si sta giocando il podio, con Sebastien Ogier che ha ottenuto un'altra vittoria parziale portandosi a 3 secondi da Elfyn Evans.

When winter hits just right in Monte 😮‍💨#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨

Il leader Oliver Solberg ha cercato di non correre troppi rischi date le condizioni e ha lasciato sul terreno 20 secondi, mantenendone oltre 50 sugli inseguitori. Invariate le altre posizioni di vertice, con le due Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville a contendersi il quarto posto, con il francese più lento stamattina ma ancora davanti di 47 secondi. Jon Armstrong rimane sesto con la Ford Puma, ma è stato rallentato da una foratura dopo aver picchiato contro un ponte.

Nel WRC2, la Lancia Ypsilon di Nikolay Gryazin è salita in seconda posizione portandosi a 15 secondi dalla ''cugina'' Citroen C3 di Leo Rossel, mentre Roberto Daprà (Skoda) ha scavalcato Eric Camilli in terza posizione. Per la casa torinese da sottolineare anche il sesto tempo assoluto nella SS10 per Yohan Rossel, rientrato in gara con la formula del Super Rally dopo il precoce ritiro di giovedì. Ora gli equipaggi affrontano di nuovo la Vaumeilh-Claret già disputata giovedì.

RALLYE MONTE CARLO 2026, CLASSIFICA DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Oliver Solberg Toyota 2:39:01.4 2 Elfyn Evans Toyota +51.4 3 Sebastien Ogier Toyota +54.4 4 Adrien Fourmaux Hyundai +5:18.8 5 Thierry Neuville Hyundai +6:06.1 6 Jon Armstrong Ford +8:37.8 7 Hayden Paddon Hyundai +9:14.6 8 Leo Rossel Citroen +9:28.9 9 Nikolay Gryazin Lancia +9:44.3 10 Takamoto Katsuta Toyota +9:53.6

It’s a winter wonderland to start Saturday and Seb masters it best to win SS10! ☃️🥇



He’s fastest by 3.5s over Elfyn, closing to +3s overall.



It's a winter wonderland to start Saturday and Seb masters it best to win SS10! ☃️🥇

He's fastest by 3.5s over Elfyn, closing to +3s overall.

Taka 3rd in the stage (+13.3s) and Oliver 4th (+20.5s).#ToyotaGAZOORacing#GRYaris#WRC#RallyeMonteCarlo 🇲🇨

RALLYE MONTE CARLO 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Giornata particolare ma molto attesa quella che attende oggi il Rallye Monte Carlo, con un programma diviso in due: il mattino potrà emettere altri verdetti interessanti con tre speciali in programma, di cui due passaggi sui 30 km della La Bréole-Bellaffaire, mentre al pomeriggio ci si sposterà in riva al mare, per il ritorno della prova spettacolo allestita lungo parte del tracciato del GP Monaco di F1. Oliver Solberg ripartirà con oltre un minuto di vantaggio sulla coppia formata da Elfyn Evans e Sebastien Ogier, mentre dietro la battaglia è interessante anche nel WRC2, con Nikolay Gryazin che sta lottando per la seconda posizione nell'appuntamento di debutto della Lancia Ypsilon Rally2.

Prova Nome Lunghezza Ora locale SS10 La Bréole / Bellaffaire 1 29.93 km 08:31 SS11 Vaumeilh / Claret 2 15.06 km 09:55 SS12 La Bréole / Bellaffaire 2 29.93 km 12:31 SSS13 Monaco Circuit 2.69 km 18:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/01/2026