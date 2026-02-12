Rally Svezia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

La tanta neve del Rally Svezia 2026 attende i protagonisti del Mondiale WRC. Si parte nella serata di giovedì con il primo passaggio della speciale Umea, la stessa che ospiterà la Power Stage di domenica. Venerdì saranno 128 i km cronometrati, per quella che sarà la giornata più impegnativa del weekend con tre speciali da ripetere due volte e chiusura notturna nella prova spettacolo Umea Sprint. Nello shakedown disputato in tarda mattinata, le Hyundai di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux hanno fatto meglio dello squadrone Toyota, guidato da Elfyn Evans..

RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 12 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Umeå 1 10.23 km 19:05

Venerdì 13 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Bygdslijum 1 27.55 km 10:07 SS3 Andersvattnet 1 20.51 km 11:08 SS4 Bäck 1 11.53 km 12:16 SS5 Bygdslijum 2 27.55 km 15:40 SS6 Andersvattnet 2 20.51 km 16:41 SS7 Bäck 2 11.53 km 17:49 SS8 Umeå Sprint 1 5.70 km 19:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2026