Rally Svezia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

12/02/26

2 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Svezia

Dopo l'avvio in notturna di questa sera, un venerdì molto impegnativo attende gli equipaggi
La tanta neve del Rally Svezia 2026 attende i protagonisti del Mondiale WRC. Si parte nella serata di giovedì con il primo passaggio della speciale Umea, la stessa che ospiterà la Power Stage di domenica. Venerdì saranno 128 i km cronometrati, per quella che sarà la giornata più impegnativa del weekend con tre speciali da ripetere due volte e chiusura notturna nella prova spettacolo Umea Sprint. Nello shakedown disputato in tarda mattinata, le Hyundai di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux hanno fatto meglio dello squadrone Toyota, guidato da Elfyn Evans..

RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 12 febbraio

ProvaNomeLunghezzaOra
SS1Umeå 110.23 km19:05

Venerdì 13 febbraio

ProvaNomeLunghezzaOra
SS2Bygdslijum 127.55 km10:07
SS3Andersvattnet 120.51 km11:08
SS4Bäck 111.53 km12:16
SS5Bygdslijum 227.55 km15:40
SS6Andersvattnet 220.51 km16:41
SS7Bäck 211.53 km17:49
SS8Umeå Sprint 15.70 km19:05
Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2026
