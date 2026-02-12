Rally Svezia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Dopo l'avvio in notturna di questa sera, un venerdì molto impegnativo attende gli equipaggi
Benvenuto nello Speciale WRC 2026, composto da 13 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario WRC 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
La tanta neve del Rally Svezia 2026 attende i protagonisti del Mondiale WRC. Si parte nella serata di giovedì con il primo passaggio della speciale Umea, la stessa che ospiterà la Power Stage di domenica. Venerdì saranno 128 i km cronometrati, per quella che sarà la giornata più impegnativa del weekend con tre speciali da ripetere due volte e chiusura notturna nella prova spettacolo Umea Sprint. Nello shakedown disputato in tarda mattinata, le Hyundai di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux hanno fatto meglio dello squadrone Toyota, guidato da Elfyn Evans..
RALLY SVEZIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Giovedì 12 febbraio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS1
|Umeå 1
|10.23 km
|19:05
Venerdì 13 febbraio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS2
|Bygdslijum 1
|27.55 km
|10:07
|SS3
|Andersvattnet 1
|20.51 km
|11:08
|SS4
|Bäck 1
|11.53 km
|12:16
|SS5
|Bygdslijum 2
|27.55 km
|15:40
|SS6
|Andersvattnet 2
|20.51 km
|16:41
|SS7
|Bäck 2
|11.53 km
|17:49
|SS8
|Umeå Sprint 1
|5.70 km
|19:05
VEDI ANCHE
Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2026
Tags